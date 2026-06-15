A Castellanza tre serate con il Cai tra Montagne Rocciose, sicurezza in quota e fondali marini

Gli incontri ospitati dalla Biblioteca Civica vedranno la partecipazione di videomaker, medici, alpinisti e guide subacquee che condivideranno esperienze e consigli

Un viaggio tra grandi paesaggi, consigli per affrontare la montagna in sicurezza e racconti dalle profondità del mare. È il programma di “Estate 2026 Esplorando”, il ciclo di incontri organizzato dalla sezione Cai di Castellanza con il patrocinio del Comune e inserito nella rassegna “L’Estate in città”.

Le conferenze, a ingresso libero, si svolgeranno ogni mercoledì alle 21 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di piazza Castegnate e proporranno tre appuntamenti dedicati all’esplorazione e agli ambienti naturali più affascinanti e impegnativi.

Dalle Montagne Rocciose al Canada occidentale

Il primo incontro è in programma mercoledì 24 giugno con “Canada: Rolling in the Rockies”, una serata curata dal videomaker Luca Colombo.

Attraverso immagini e filmati originali, Colombo racconterà un viaggio di due settimane trascorso in tenda nel Canada occidentale, tra i panorami spettacolari delle Montagne Rocciose e la natura incontaminata del Nord America.

La sicurezza in montagna al centro del secondo appuntamento

Mercoledì 1 luglio il tema sarà invece quello della prevenzione con la conferenza “Sicurezza in montagna: quello che solitamente non viene trattato”.

Relatore sarà Giorgio Cellina, già cardiologo infantile e direttore sanitario dell’Asl della provincia di Varese, che affronterà aspetti spesso poco considerati quando si parla di attività in quota. L’incontro approfondirà in particolare i rischi e le attenzioni necessarie per categorie specifiche come donne in gravidanza, persone in menopausa, neonati e anziani.

Tra vette e fondali per la serata finale

Il ciclo si concluderà mercoledì 8 luglio con “Alte vette e profondità marine”, una serata che metterà a confronto due mondi apparentemente lontani ma accomunati dall’esplorazione e dalla passione per l’ambiente naturale.

A guidare il pubblico saranno tre esperti: Max Garavaglia, alpinista e istruttore nazionale di alpinismo del Cai; Roberto Menzaghi, guida subacquea della Regione Liguria, e Andrea Belatti, responsabile della formazione di nuovi istruttori subacquei. Attraverso immagini e filmati inediti racconteranno esperienze vissute tra le alte quote e il mondo sommerso.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinarsi ai temi dell’esplorazione, della sicurezza e della conoscenza dell’ambiente attraverso il racconto diretto di professionisti e appassionati.

Foto di 피어나네 da Pixabay