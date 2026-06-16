A Castellanza un viaggio nel mondo della fantasia e delle fiabe per il Concerto d’Estate della banda Santa Cecilia

Dalla magia di Harry Potter alle peripezie di Jack Sparrow, dalle atmosfere oniriche del Mago di Oz all’energia dei grandi classici Disney: per il Concerto d’estate 2026 (in programma sabato 27 giugno alle ore 21 nel cortile del Palazzo Comunale) il Corpo Musicale Santa Cecilia proporrà al pubblico un viaggio nel mondo delle fiabe e della fantasia dal titolo «Collodi & Co. 200 e più anni di avventure».

Lo spunto è infatti arrivato, come spiega il presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia Massimo Dell’Acqua, «dal 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi, l’autore di una fiaba amatissima come “Pinocchio”, che ha avuto nel corso dei decenni moltissime trasposizioni teatrali, televisive e cinematografiche. Noi ci concentreremo in particolare sullo sceneggiato televisivo andato in onda negli anni Settanta e diretto da Luigi Comencini, con la sigla composta da Fiorenzo Carpi. Le fiabe vengono tradizionalmente associate al mondo dell’infanzia, ma in realtà parlano anche agli adulti, perché contengono sempre una morale, un messaggio fra l’educativo e il consolatorio, dato che si concludono sempre con il lieto fine o comunque con un messaggio edificante».

Il concerto spazierà dalle fiabe classiche «come “La Sirenetta” di Hans Christian Andersen e dai romanzi come “Il Libro della Giungla” di Rudyard Kipling ai racconti provenienti da Paesi lontani, come “Aladdin” -racconta il maestro Daniele Balleello, che sarà come sempre alla guida della banda castellanzese-. E poi non mancheranno le fiabe più moderne come “Shrek”, la colonna sonora di “Harry Potter” e le avventure di “Pirati dei Caraibi”. Senza dimenticare brani famosissimi come “Over the Rainbow” da “Il Mago di Oz”. Insomma, il programma sarà ampio e variegato, per abbracciare il fantasy in tutte le sue molteplici declinazioni».

Parteciperanno alla serata anche Le Voci Narranti, che introdurranno con delle letture i vari brani eseguiti dal Corpo musicale: i personaggi delle fiabe offriranno in prima persona il loro punto di vista al pubblico. Il concerto sarà «molto impegnativo per i bandisti, perché in più occasioni proporremo dei collage di vari brani tratti dalla colonna sonora di un determinato film, per esempio nei casi de “La Sirenetta” e di “Shrek” -prosegue Balleello- Ci auguriamo che il pubblico apprezzerà e ci seguirà con il consueto affetto».

Sarà una settimana particolarmente intensa per il Corpo Musicale Santa Cecilia, che domenica 21 giugno si esibirà anche, per il secondo anno consecutivo, al Concerto in quota organizzato dal Cai di Castellanza ad Alagna Valsesia, a 2036 metri di altitudine. «In quell’occasione proporremo un programma quasi completamente diverso rispetto a quello del sabato successivo, quindi stiamo di fatto preparando due concerti contemporaneamente -precisa Massimo Dell’Acqua-. Una bella sfida, che stiamo affrontando con grande entusiasmo».

«Sono felice di vedere il Corpo Musicale Santa Cecilia protagonista di questa estate con due appuntamenti ricchi di fascino -commenta l’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Davide Tarlazzi-. Da una parte il tradizionale Concerto d’estate, che quest’anno promette suggestioni e atmosfere capaci di parlare a grandi e piccoli; dall’altra il concerto in quota ad Alagna, dove già lo scorso anno la nostra Banda ha saputo conquistare valligiani e turisti. Invito a seguire questa realtà culturale che continua a distinguersi per impegno e qualità, scegliendo il concerto in città oppure – approfittando della proposta del CAI – trascorrendo una bella giornata tra i monti».

Per il sindaco, Cristina Borroni, «il Corpo Musicale Santa Cecilia rappresenta davvero la voce della nostra città, capace di portare Castellanza sia nel cuore del paese, nel cortile del Palazzo Comunale, sia fino alle vette di Alagna Valsesia. Sono due appuntamenti diversi per atmosfera e pubblico, ma uniti dalla stessa cura e dalla stessa passione, qualità che da sempre contraddistinguono questa realtà. Il viaggio tra le fiabe pensato per il concerto in città saprà unire grandi e piccoli in un’unica platea, mentre l’esibizione in quota, ormai diventata una tradizione, rafforza il legame tra la nostra comunità e lo spirito della montagna. Un ringraziamento sincero va ai musicisti e a tutti i volontari, che con il loro impegno regalano alla città momenti di autentica bellezza». In caso di maltempo, il Concerto d’estate si terrà al Teatro di via Dante.

Ingresso libero. Per informazioni: Massimo Dell’Acqua (presidente Corpo Musicale Santa Cecilia) – Tel. 329.6375649