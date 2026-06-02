A Castelletto Ticino riapre l’ex Cinema Impero: nuova casa per cultura, eventi e associazioni

L’ex Cinema Impero di Castelletto Sopra Ticino torna a vivere. Domenica mattina si è svolta l’inaugurazione ufficiale dello storico edificio, restituito alla cittadinanza al termine di un significativo intervento di riqualificazione che ne ha rinnovato gli spazi e le funzioni.

Alla cerimonia hanno partecipato l’amministrazione comunale, la Pro Loco e numerosi cittadini, testimoniando l’attaccamento della comunità a un luogo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la vita sociale del paese. Presente anche don Fabrizio, che ha impartito la benedizione alla struttura.

L’obiettivo del progetto è trasformare l’ex cinema in un moderno spazio di aggregazione aperto a tutti, destinato a ospitare eventi culturali, conferenze, proiezioni, incontri pubblici e numerose iniziative dedicate al territorio. Un luogo pensato per favorire la partecipazione e la condivisione, valorizzando al tempo stesso la memoria storica dell’edificio.

Al piano superiore troverà inoltre sede la Pro Loco, consolidando ulteriormente il ruolo dell’ex Cinema Impero come centro della vita associativa e culturale di Castelletto Sopra Ticino.

«Un luogo storico e simbolico per Castelletto che rinasce come spazio dedicato all’incontro, alla partecipazione e alla condivisione», ha sottolineato il sindaco Massimo Stilo, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e i cittadini intervenuti all’inaugurazione.

Con la riapertura dell’ex Cinema Impero, Castelletto recupera così uno dei suoi edifici più rappresentativi, pronto a diventare nuovamente un punto di riferimento per la comunità e per le attività culturali del territorio.