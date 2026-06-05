A Castelletto Ticino una mattinata di divertimento al Parco Sibilia con “Famiglie in Gioco”

Una mattinata all’aria aperta dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Domenica 14 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, il Parco Comunale G. Sibilia di Castelletto Ticino ospita Famiglie in Gioco, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, relazione e scoperta per i bambini da 0 a 6 anni e per chi li accompagna nel percorso di crescita.

L’evento nasce come un momento di festa e partecipazione, pensato per valorizzare il tempo trascorso insieme e rafforzare il senso di comunità attraverso attività, esperienze e occasioni di confronto.

Un’occasione per riscoprire il valore del tempo condiviso

“Famiglie in Gioco” si propone di offrire alle famiglie uno spazio accogliente in cui rallentare i ritmi quotidiani, vivere momenti di qualità con i propri figli e creare nuove relazioni con altre persone del territorio.

L’iniziativa vuole favorire la costruzione di una comunità sempre più attenta ai bisogni dell’infanzia e delle famiglie, mettendo al centro la condivisione, l’ascolto e la partecipazione.

Durante la mattinata, grandi e piccoli potranno prendere parte a diverse attività pensate per stimolare la curiosità, il gioco e la scoperta, in un contesto sicuro e inclusivo.

Conoscere servizi e opportunità per le famiglie

L’evento sarà anche un’importante occasione per conoscere più da vicino le risorse presenti sul territorio dedicate all’infanzia e al sostegno della genitorialità.

Saranno infatti presenti spazi informativi e momenti di dialogo curati da professionisti, che offriranno informazioni e supporto sui temi del benessere dei bambini, della crescita e delle esigenze educative delle famiglie.

Un’opportunità per entrare in contatto con servizi, associazioni e realtà che operano quotidianamente a favore delle famiglie e della comunità locale.

Una mattinata aperta a tutti

L’appuntamento è fissato per domenica 14 giugno al Parco Comunale G. Sibilia. L’invito è rivolto a tutte le famiglie con bambini nella fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni che desiderano trascorrere qualche ora tra gioco, incontro e condivisione.

L’obiettivo è quello di vivere insieme un’esperienza semplice ma significativa, capace di rafforzare legami e creare nuove occasioni di crescita per tutta la comunità.