A Castiglione Olona la Filarmonica suona “Il giro del mondo in 80 minuti”

Il fascino senza tempo di Castiglione Olona si prepara a fare da sfondo a un viaggio musicale straordinario. Sabato 20 giugno, alle ore 21:00, la Piazza Garibaldi nel cuore del centro storico ospiterà il tradizionale Concerto d’Estate della Filarmonica “Santa Cecilia”. Lo spettacolo, ideato e diretto dal Maestro Luca Volonté, promette di trascinare il pubblico in un’esperienza unica e imperdibile.

Quindici tappe tra note e culture

Il titolo scelto per l’evento di quest’anno è emblematico: “Il giro del mondo in 80 minuti”. Non si tratta del celebre romanzo di Jules Verne, ma del tempo che l’orchestra impiegherà per attraversare continenti e culture. Il mezzo di trasporto sarà proprio la musica, capace di unire tradizioni antiche e sonorità moderne in un racconto invisibile ma potentissimo.

L’itinerario della serata è particolarmente ricco e prevede ben quindici tappe musicali. Il percorso prenderà il via dall’Italia, per poi toccare Austria, Francia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Ghana, Egitto, Persia, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti, Messico e concludersi infine con i ritmi del Brasile.

Narrazione e logistica dell’evento

A guidare gli spettatori tra i diversi paesaggi sonori del mondo sarà la voce narrante di Simona Vergani. Il borgo si animerà così con le danze popolari dell’Europa, i travolgenti ritmi africani, le atmosfere misteriose dell’Asia e i colori festosi delle Americhe, offrendo una serata di condivisione e cultura aperta a tutti.

L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito. Gli organizzatori hanno già previsto un piano alternativo per garantire lo svolgimento dell’evento: in caso di maltempo, infatti, il concerto non sarà annullato ma verrà rinviato a domenica 28 giugno, sempre alle ore 21:00 e nella medesima cornice di Piazza Garibaldi.