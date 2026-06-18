Castiglione Olona
A Castiglione Olona la Filarmonica suona “Il giro del mondo in 80 minuti”
Sabato 20 giugno nel suggestivo scenario di Piazza Garibaldi l’atteso appuntamento diretto dal Maestro Luca Volonté con l’accompagnamento della voce narrante di Simona Vergani
Il fascino senza tempo di Castiglione Olona si prepara a fare da sfondo a un viaggio musicale straordinario. Sabato 20 giugno, alle ore 21:00, la Piazza Garibaldi nel cuore del centro storico ospiterà il tradizionale Concerto d’Estate della Filarmonica “Santa Cecilia”. Lo spettacolo, ideato e diretto dal Maestro Luca Volonté, promette di trascinare il pubblico in un’esperienza unica e imperdibile.
Quindici tappe tra note e culture
Il titolo scelto per l’evento di quest’anno è emblematico: “Il giro del mondo in 80 minuti”. Non si tratta del celebre romanzo di Jules Verne, ma del tempo che l’orchestra impiegherà per attraversare continenti e culture. Il mezzo di trasporto sarà proprio la musica, capace di unire tradizioni antiche e sonorità moderne in un racconto invisibile ma potentissimo.
L’itinerario della serata è particolarmente ricco e prevede ben quindici tappe musicali. Il percorso prenderà il via dall’Italia, per poi toccare Austria, Francia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Ghana, Egitto, Persia, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti, Messico e concludersi infine con i ritmi del Brasile.
Narrazione e logistica dell’evento
A guidare gli spettatori tra i diversi paesaggi sonori del mondo sarà la voce narrante di Simona Vergani. Il borgo si animerà così con le danze popolari dell’Europa, i travolgenti ritmi africani, le atmosfere misteriose dell’Asia e i colori festosi delle Americhe, offrendo una serata di condivisione e cultura aperta a tutti.
L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito. Gli organizzatori hanno già previsto un piano alternativo per garantire lo svolgimento dell’evento: in caso di maltempo, infatti, il concerto non sarà annullato ma verrà rinviato a domenica 28 giugno, sempre alle ore 21:00 e nella medesima cornice di Piazza Garibaldi.