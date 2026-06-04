A Castiglione Olona una giornata dedicata ai diritti umani tra storia, arte e testimonianze

Domenica 7 giugno nell’ex sala consiliare del centro storico un pomeriggio con interventi, testimonianze e momenti musicali accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alle conquiste e alle prospettive dei diritti umani nel mondo contemporaneo

Una riflessione a più voci sul significato dei diritti umani, tra storia, attualità, cultura e cooperazione internazionale. È questo il filo conduttore dell’iniziativa “In difesa dei diritti umani”, in programma domenica 7 giugno alle 15 nell’ex sala consiliare del centro storico di Castiglione Olona.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Amnesty International gruppo 296 Varese, Anpi provinciale di Varese, Anpi Castiglione Olona, Coopi – Cooperazione Internazionale, Associazione Borgo Antico e diversi professionisti e studiosi che interverranno nel corso del pomeriggio. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Comune di Castiglione Olona e della Provincia di Varese.

«La giornata rappresenta il naturale proseguimento del percorso di collaborazione avviato in occasione delle iniziative per la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo – spiegano gli organizzatori – Da quell’esperienza è nata la volontà di proporre un nuovo momento di approfondimento su un tema considerato di grande valore culturale, sociale e civile».

Un percorso tra passato e presente

Il programma prenderà il via con l’intervento di Amnesty International gruppo 296 Varese, dedicato alle prime campagne che hanno caratterizzato la storia dell’organizzazione e alla sua missione nella difesa dei diritti fondamentali.

Seguirà il contributo della presidente provinciale di Anpi, Ester De Tomasi, mentre Olimpio Gasparotto, per Coopi, porterà la propria esperienza sul tema dei diritti umani nei campi profughi, raccontando situazioni vissute nei contesti di guerra in Africa.

Dalla neuroscienza all’arte

Tra gli appuntamenti in programma anche l’intervento della neuroscienziata Maurizia Bonetti, che affronterà il tema della memoria della violenza e delle sue tracce nel corpo.

Spazio poi all’arte con Valentina Grassi, che proporrà una riflessione sul rapporto tra espressione artistica e diritti umani, osservando come questo legame si sia sviluppato nel corso del tempo e continui a interrogare la società contemporanea.

Letteratura e storia dei diritti

La dimensione letteraria sarà affidata a Martina Cilento, con un percorso dedicato alle opere che hanno raccontato e interpretato il concetto di diritto e di giustizia.

L’approfondimento storico sarà invece curato da Ugo Marelli, che ripercorrerà l’evoluzione dei diritti umani «dal cilindro di Ciro alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Onu», mettendo in evidenza le tappe fondamentali di un cammino ancora oggi aperto.

La conclusione dell’incontro sarà affidata nuovamente ad Amnesty International, mentre il pomeriggio sarà accompagnato dagli interventi musicali del fisarmonicista Nicola Cilento.

Un’occasione di confronto

«L’iniziativa vuole offrire ai cittadini un momento di confronto e approfondimento su temi che continuano a essere al centro del dibattito internazionale. Attraverso prospettive diverse – dalla storia alla cooperazione internazionale, dalla scienza all’arte – l’obiettivo è quello di favorire una maggiore consapevolezza sul valore dei diritti umani e sulle sfide ancora aperte per la loro piena affermazione».

(Nella foto: Eleanor Roosevelt presenta la Dichiarazione universale dei diritti umani)