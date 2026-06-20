A Castronno una targa accanto alla panchina gigante per ricordare le vittime della strada
La collocazione scelta non è casuale ma è un posto lontano dalla fretta e dal rumore quotidiano dove il pensiero può farsi più limpido
Una targa speciale accanto alla panchina gigante, nel cuore del polmone verde di Castronno, per ricordare le vittime della strada e invitare chi passa a fermarsi, anche solo per un momento, a riflettere sul valore della vita.
La cerimonia di inaugurazione si è tenuta oggi, sabato 20 giugno, in un luogo scelto non a caso dall’associazione Familiari vittime della strada. Accanto alla panchina gigante dell’associazione Smile, simbolo di leggerezza, meraviglia e sguardo bambino sul paesaggio, ha trovato posto un’immagine dal significato profondo: due genitori stretti nel dolore per la perdita del proprio figlio, morto in sella alla sua bicicletta.
È proprio in questo contrasto che si trova il senso dell’iniziativa. La targa non nasce per interrompere la bellezza del luogo, ma per darle un significato ulteriore. In mezzo alla natura, lontano dalla fretta e dal rumore quotidiano, il pensiero può farsi più limpido. «Abbiamo trovato un posto ideale dove le persone possono davvero apprezzare la vita – spiega Antonio Carlomagno, componente dell’associazione, che nel 2009 ha perso un figlio in un incidente stradale – Durante la settimana si è stressati, nervosi, presi da mille cose. Venendo qui, facendo una camminata nella natura, in un luogo così bello, si ha la possibilità di fermarsi e riflettere».
La targa vuole essere un memoriale per tutte le vite spezzate sull’asfalto, ma anche un richiamo silenzioso alla responsabilità di ciascuno. Non un gesto polemico, sottolinea l’associazione, ma un invito alla prevenzione e alla sicurezza stradale.
«Noi non facciamo né politica né polemica – ricorda Carlomagno –. Vogliamo solo portare le persone a riflettere sull’importanza della sicurezza stradale. Lo facciamo nelle scuole, con opuscoli, partecipando ai tavoli provinciali sulla sicurezza».
L’auspicio dell’associazione è che la targa diventi un piccolo presidio di memoria e coscienza: un segno capace di parlare a chi passa, ricordando che la vita è fragile e che sulla strada la prudenza può fare la differenza.
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