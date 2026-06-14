A Cavaria con Premezzo una domenica di Lego, creatività e gioco con “Mattoncini in oratorio”

Una giornata dedicata alla fantasia, alla creatività e al divertimento per grandi e piccoli.

Domenica 14 giugno l’oratorio di Cavaria ospita “Mattoncini in oratorio”, un’iniziativa pensata per gli appassionati delle costruzioni e delle attività ludiche.

L’evento si svolgerà dalle 11 alle 18 e proporrà diverse attività per tutta la famiglia. In programma una mostra di costruzioni Lego, accompagnata da una mostra fotografica a tema, oltre a un’area giochi dove bambini e ragazzi potranno cimentarsi con mattoncini e sfide creative.

Tra le attrazioni della giornata è previsto anche un concorso a premi, che coinvolgerà i partecipanti in un clima di festa e condivisione.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’oratorio di Cavaria, il gruppo Fotografia Costruttiva e l’associazione AV – Amici Varesini, realtà che da anni promuovono la passione per il mondo delle costruzioni e della fotografia legata ai mattoncini.

L’appuntamento vuole essere un’occasione per trascorrere una domenica diversa, all’insegna della creatività e dello stare insieme. Come riportato nel programma, durante la giornata saranno presenti una «mostra lego e fotografica a tema», un’«area giochi» e un «concorso a premi», con attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

L’ingresso all’evento si terrà presso l’oratorio di Cavaria e sarà aperto a famiglie, appassionati e curiosi che desiderano immergersi nel colorato universo dei mattoncini.