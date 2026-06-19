A Ceriano Laghetto si inaugura il nuovo campo da basket artistico al Villaggio Brollo
Domenica 21 giugno un pomeriggio di sfide sportive, premiazioni e momenti di festa accompagnerà l'apertura ufficiale dello spazio riqualificato nel cuore della frazione di Ceriano Laghetto
Sarà inaugurato domenica 21 giugno con un pomeriggio di sport e festa il nuovo campo da basket del Centro Civico di Villaggio Brollo, a Ceriano Laghetto. Un intervento di riqualificazione che ha già attirato l’attenzione ben oltre i confini del territorio, diventando virale sui social dopo la pubblicazione delle prime immagini da parte di un canale televisivo sportivo nazionale.
Il campo, completamente trasformato grazie a una inconsueta decorazione artistica, è diventato una vera e propria opera d’arte a cielo aperto, capace di unire la passione per il basket con i simboli che raccontano la storia e l’identità della comunità locale.
Il progetto firmato NineInThePaint
L’intervento è stato realizzato da NineInThePaint, il progetto ideato nel 2020 dall’artista Francesca Cassani, ex giocatrice di basket arrivata fino alla Serie B.
L’idea nasce durante il periodo della pandemia, quando Cassani realizza due serrande artistiche nell’ambito di un progetto contro la violenza sulle donne promosso dall’associazione Libere Sinergie. L’iniziativa attira l’attenzione del Corriere della Sera e successivamente dell’associazione SlumsDunk, impegnata nella promozione del basket nelle periferie e nelle aree più fragili.
Da quell’esperienza prende forma NineInThePaint, un progetto che coinvolge artisti e appassionati di pallacanestro con l’obiettivo di trasformare playground e campi sportivi in opere d’arte urbane.
Un campo che racconta Ceriano Laghetto
Per il campo del Villaggio Brollo è stato scelto un richiamo grafico allo stemma dei Milwaukee Bucks, la celebre franchigia della Nba il cui simbolo è proprio il cervo, animale che rappresenta anche Ceriano Laghetto.
Al centro del playground campeggia infatti un grande cervo, circondato da altri animali che richiamano le quattro contrade della frazione: la lepre, il riccio, la volpe e lo scoiattolo.
Una scelta che lega il linguaggio universale dello sport all’identità del territorio, trasformando il campo in un luogo di aggregazione ma anche in uno spazio capace di raccontare la comunità attraverso immagini e colori.
Il programma dell’inaugurazione
L’inaugurazione prenderà il via alle 16 con una serie di sfide e attività sportive organizzate da Giravolta Basket.
Alle 18.15 è prevista la cerimonia ufficiale con la presentazione del nuovo campo e la premiazione degli atleti coinvolti nella manifestazione.
Dalle 19 alle 21 il programma proseguirà con nuove sfide e dimostrazioni a cura della Fortitudo Basket.
«Un nuovo passo verso il bello»
«Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, dove sport e arte si incontrano offrendo uno spettacolo unico, fatto di bellezza, passione e impegno civico – dice Daniele Agazzi, consigliere delegato allo Sport – Invitiamo in primis tutti i residenti della frazione Villaggio Brollo ma anche tutti i giovani, gli appassionati di basket e non solo, per un evento che rappresenta un nuovo passo verso il bello per la nostra comunità».
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