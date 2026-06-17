A Ceriano Laghetto torna “Drèe al Cerv”: due giorni di musica, arte e festa per inaugurare l’estate

Musica dal vivo, street art, buon cibo e intrattenimento per tutte le età. Dopo il successo della prima edizione, nel fine settimana torna a Ceriano Laghetto “Drèe al Cerv”, la manifestazione che punta a trasformare l’inizio dell’estate in un grande momento di incontro per la comunità.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 e domenica 21 giugno all’Area Feste di via I Maggio 80, dove per due giorni si alterneranno concerti, performance artistiche, proposte gastronomiche e attività dedicate ai più piccoli.

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con C-Lake Crew, Pro Loco Ceriano Laghetto, We Run the Streets e BrianzAcque e si svolgerà dal pomeriggio di sabato fino al pranzo della domenica.

Una festa che unisce generazioni

L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un’occasione di aggregazione aperta a tutti, capace di coinvolgere giovani, famiglie e cittadini di ogni età.

Sotto i tendoni dell’area feste sarà possibile gustare piatti della tradizione, stuzzicherie e specialità accompagnate da birra e altre bevande, mentre il programma artistico proporrà spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per animare l’intero weekend.

Per i bambini saranno inoltre disponibili gonfiabili e giostre durante entrambe le giornate.

Arte urbana protagonista

Tra gli elementi distintivi della manifestazione c’è la collaborazione con il collettivo We Run the Streets, realtà nata nel 2014 che negli anni ha sviluppato progetti tra ambito sociale, educativo e artistico, ottenendo importanti riconoscimenti e collaborazioni istituzionali.

Lo scorso anno il gruppo aveva realizzato il grande murale raffigurante il cervo (nella foto), simbolo di Ceriano Laghetto, oggi ben visibile dalla rampa sud del Ponte della Giubiana. Anche per questa edizione sono previste nuove iniziative artistiche che interesseranno l’area nei pressi della stazione ferroviaria.

Sabato sera tra rock e party band

Il momento clou del weekend sarà la serata di sabato, quando il palco ospiterà una serie di concerti dal vivo.

A partire dalle 20.30 ad aprire il programma saranno i Nine Degrees, chiamati a scaldare il pubblico prima dell’esibizione principale della serata.

Dalle 22 salirà infatti sul palco la party band Delirio Musicale Collettivo, protagonista di uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico con un repertorio energico e festoso.

La musica proseguirà poi fino a tarda notte con il dj set di Beppe Nevada.

Domenica il pranzo in compagnia

Domenica l’evento continuerà con un pranzo conviviale aperto a tutti, occasione per trascorrere insieme le ultime ore della manifestazione in un clima di festa e socialità.

«Dopo il grande successo dello scorso anno, torna un evento pensato davvero come occasione di incontro intergenerazionale, dedicato ai più giovani ma naturalmente aperto a tutti, dove arte, divertimento e voglia di stare insieme si incontrano – dice l’assessore agli Eventi Thomas Nisi – Con l’occasione anche di sostenere le associazioni locali come C-Lake Crew e Pro Loco Ceriano Laghetto, che tantissimo fanno per la nostra comunità, ci auguriamo di vedere tanti cerianesi e non solo a questo momento di festa che segna ufficialmente l’inizio dell’estate».