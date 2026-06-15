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Saronno/Tradate

A Cislago il primo evento di orienteering aperto a tutti, l’appuntamento nel Bosco del Rugareto

Domenica 21 giugno la manifestazione gratuita che propone due percorsi di diversa lunghezza pensati per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati in una sfida tra mappe e punti di controllo

orienteering

Una mattinata all’aria aperta tra natura, sport e spirito di osservazione. Domenica 21 giugno il Bosco del Rugareto ospiterà il primo evento di orienteering di Cislago, un’iniziativa rivolta a partecipanti di tutte le età per scoprire il territorio in modo originale e divertente.

L’appuntamento è organizzato dal Plis Bosco del Rugareto in collaborazione con il Comune di Cislago e la Polisportiva Punto Nord, con l’obiettivo di promuovere una disciplina che unisce attività fisica, capacità di orientamento e conoscenza dell’ambiente naturale.

Una sfida tra mappe e punti di controllo

L’orienteering, conosciuto anche come corsa orientamento, mette alla prova i partecipanti nella lettura di una carta topografica e nella capacità di individuare sul terreno una serie di punti di controllo lungo il percorso.

La manifestazione si svolgerà nei boschi del territorio cislaghese e offrirà l’occasione di conoscere più da vicino il patrimonio naturalistico del Rugareto.

La partecipazione è gratuita e sarà possibile iscriversi singolarmente oppure in gruppi composti da un massimo di tre persone. I minorenni dovranno essere accompagnati.

Due percorsi per tutte le età

Il ritrovo è fissato dalle 9 nel parcheggio di via Vismara, mentre le partenze saranno libere tra le 9.30 e le 10.30. La chiusura dei percorsi è prevista alle 11.30.

Gli organizzatori hanno predisposto due itinerari con differenti livelli di impegno: il Percorso bianco di 2,5 chilometri e il Percorso giallo di 4 chilometri.
Una formula pensata per permettere a famiglie, bambini, appassionati e curiosi di avvicinarsi a questa disciplina in base alle proprie capacità.

Iscrizioni entro il 17 giugno

Per partecipare è necessario iscriversi entro la mezzanotte del 17 giugno utilizzando il QR Code indicato dagli organizzatori sulla locandina (Qui la locandina)

L’iniziativa punta a valorizzare il Bosco del Rugareto attraverso un’attività che combina movimento, conoscenza del territorio e divertimento, in linea con lo slogan scelto per la manifestazione: “Muoviti. Osserva. Orientati. Divertiti!”

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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