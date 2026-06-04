A Cislago si celebra la Giornata internazionale dei Rondoni con osservazioni, fumetti e racconti

La Biblioteca comunale di Cislago celebra il World Swift Day 2026, la giornata internazionale dedicata ai rondoni, con una mattinata di attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie. L’appuntamento è in programma sabato 6 giugno dalle 10 negli spazi della biblioteca di via Magenta e nel giardino di Villa Isacchi.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con gli Amici dei Rondoni Cislaghesi, le GEV Insubria Olona, il Parco Bosco del Rugareto e altre realtà impegnate nella tutela dell’ambiente, punta a far conoscere ai più giovani uno degli uccelli simbolo della stagione estiva, sensibilizzando al tempo stesso sul tema della biodiversità e della salvaguardia della fauna urbana.

Letture e illustrazioni in biblioteca

La mattinata prenderà il via alle 10.15 con la lettura del racconto “Il piccolo rondone”, tratto dal libro I racconti del bosco. L’attività è rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni e sarà accompagnata dalla realizzazione di illustrazioni a cura della disegnatrice Valentina Ookami Art.

In contemporanea è previsto anche un incontro dedicato ad adulti e adolescenti dal titolo “Conoscere e aiutare i rondoni”, curato dalle Guardie ecologiche volontarie dell’Insubria Olona, che offrirà informazioni e consigli pratici per comprendere meglio le abitudini di questi uccelli e favorirne la presenza nei centri abitati.

Fumetti, giochi e attività all’aperto

Dalle 10.45 alle 11.55 la biblioteca ospiterà un laboratorio di fumetto dal titolo “Disegniamo gli animali”, rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni e condotto da Valentina Ookami Art.

Per i più piccoli, dai 5 agli 8 anni, è invece previsto il gioco “In volo con i rondoni”, organizzato dagli Amici dei Rondoni Cislaghesi.

Nello stesso orario, nel giardino di Villa Isacchi, si svolgeranno attività all’aperto con osservazione dei rondoni e una caccia al tesoro naturalistica, sempre dedicate ai bambini tra i 5 e gli 8 anni e coordinate dalle GEV Insubria Olona.

Per partecipare alle attività e ai laboratori, tutti gratuiti, è richiesta l’iscrizione preventiva tramite email agli organizzatori: amicideirondonicislaghesi@gmail.com

Rondoni, tutto il mondo ne parla

La giornata dedicata al World Swift Day proseguirà nel pomeriggio con un appuntamento aperto al pubblico nella sala convegni di Villa Isacchi. Alle 17.30 è in programma l’incontro divulgativo “Rondoni, tutto il mondo ne parla”, curato dall’ornitologo Milo Manica del Gruppo Insubrico di Ornitologia, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del mondo dei rondoni e delle più recenti ricerche emerse dall’8ª Conferenza Internazionale sui Rondoni.

L’iniziativa si concluderà alle 19 con l’osservazione dei rondoni del Castello, un’occasione per ammirare da vicino questi straordinari uccelli e conoscere meglio una delle colonie che caratterizzano il territorio di Cislago.

L’ingresso è libero.