A Cislago torna la Festa della Visconta: una giornata tra fede, natura e tradizione
Domenica 14 giugno la festa organizzata dalla Pro Loco propone un programma che unisce celebrazioni religiose, attività all'aria aperta e momenti di approfondimento dedicati a uno dei luoghi più caratteristici del territorio
Una giornata immersa nel verde, tra momenti di spiritualità, passeggiate nei boschi e occasioni di incontro. Domenica 14 giugno torna a Cislago la tradizionale Festa della Visconta, appuntamento organizzato dalla Pro Loco Cislago con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Parrocchia Santa Maria Assunta.
La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice della Visconta, uno dei luoghi più caratteristici del territorio cislaghese, e offrirà ai partecipanti un programma che unisce aspetti religiosi, culturali e naturalistici.
Il programma religioso
La giornata si aprirà con la Messa solenne alle 11.30, seguita dall’aperitivo previsto alle 12.15.
Nel pomeriggio e in serata proseguiranno gli appuntamenti religiosi con i Vespri solenni alle 17 e il Rosario alle 21, momenti che da sempre rappresentano il cuore della festa.
Passeggiate guidate e visite alla scoperta della Visconta
Accanto alle celebrazioni religiose, spazio anche alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico della zona.
Alle 12,15 ci sarà un aperitivo mentre alle 16 è in programma una passeggiata guidata nei boschi, un’occasione per scoprire l’ambiente naturale che circonda la Visconta e conoscere più da vicino le peculiarità di un’area molto amata dagli appassionati di natura.
Durante il pomeriggio sarà inoltre presente “Il Custode della Visconta”, figura che risponderà alle curiosità dei visitatori raccontando storia e caratteristiche del luogo.
Non mancheranno spazi tematici e punti informativi dedicati alla scoperta delle peculiarità storiche, ambientali e culturali che rendono unica questa porzione del territorio di Cislago.
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