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A Cocquio Trevisago dal primo luglio torna il medico di medicina generale

Dopo tre mesi di spostamenti verso l'ambulatorio temporaneo a Laveno Mombello, un medico ha accettato l'incarico e si stabilirà nell'ambulatorio di via Roma

Cocquio Trevisago municipio

Dal primo luglio Cocquio Trevisago avrà di nuovo il suo medico di medicina generale. A darne notizia è lo stesso sindaco Danilo canterella che comunica “con gioia” la soluzione di una situazione difficile per molti cittadini, rimasti senza curante dal primo aprile scorso, che si dovevano rivolgere all’ambulatorio temporaneo di Laveno Mombello.

L’accettazione dell’incarico da parte del medico mette fine a tre mesi di disagio, particolarmente per le fasce più fragili della popolazione, anziani, persone con difficoltà di spostamento, famiglie con bambini, che l’amministrazione comunale ha cercato di risolvere lavorando in stretto contatto con ATS Insubria, ASST Sette Laghi, la struttura complessa Cure Primarie e il Distretto di Laveno Mombello.

Il Comune era intervenuto anche mettendo a disposizione l’ambulatorio di via Roma, che era stato completamente ristrutturato per renderlo più funzionale e accogliente, accollandosi anche  le spese di gestione, elettricità, riscaldamento e manutenzione ordinaria,  per aumentare l’attrattività della sede, data la carenza di medici.

«Abbiamo raccolto le legittime difficoltà dei cittadini e lavorato con determinazione per trovare una soluzione», commenta il sindaco Centrella che sottolinea come la scelta di ristrutturare e mettere a disposizione gratuitamente la struttura sia stata pensata anche per offrire al medico condizioni operative adeguate.

Gli orari di ricevimento e le modalità di accesso all’ambulatorio saranno comunicati nei prossimi giorni. Nel frattempo il Comune assicura che continuerà a seguire l’evoluzione del servizio restando in contatto con ATS e ASST per garantire alla comunità il miglior supporto possibile.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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