A Cocquio Trevisago la biblioteca chiude per i danni del maltempo

La violenta ondata di maltempo che nella serata di martedì 9 giugno ha colpito il Medio Verbano con forti temporali e grandinate ha lasciato il segno anche a Cocquio Trevisago. Dopo gli interventi di emergenza sul territorio, il Comune ha annunciato la chiusura temporanea della biblioteca comunale per consentire il ripristino dei locali danneggiati dagli eventi atmosferici.

Con un avviso firmato dal sindaco Danilo Centrella, l’amministrazione comunale ha comunicato che la biblioteca resterà chiusa al pubblico nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. La decisione è stata presa per permettere gli interventi necessari a seguito dei danni provocati dal maltempo che ha investito il territorio nella tarda serata di martedì.

L’ondata temporalesca ha interessato gran parte del Varesotto e in particolare le aree prealpine e del Medio Verbano, dove si sono registrati rovesci intensi, raffiche di vento e grandinate. Le condizioni meteorologiche erano state preannunciate dai bollettini che segnalavano il rischio di fenomeni localmente violenti proprio tra il 9 e l’11 giugno a causa del contrasto tra l’aria calda accumulata nei giorni precedenti e l’arrivo di correnti più fresche in quota.

Nei giorni scorsi Cocquio Trevisago era già stata interessata da criticità legate alle forti precipitazioni, con interventi della Protezione civile e del Comune per rimuovere fango e detriti dalle strade e ripristinare la sicurezza della viabilità.

Salvo ulteriori comunicazioni, il servizio bibliotecario tornerà regolarmente fruibile da venerdì 12 giugno. L’amministrazione comunale invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni legate all’evoluzione della situazione e al completamento degli interventi di ripristino.