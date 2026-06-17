A Como 14 nuovi finanzieri giurano fedeltà alla Repubblica a Palazzo Terragni

Ieri 16 giugno 2026, nella cornice di Palazzo Terragni, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, si è svolta la cerimonia di giuramento individuale alla Repubblica di 14 giovani finanzieri.

I militari, provenienti dai corsi di formazione della Scuola Allievi Finanzieri di Bari e della Scuola Alpina di Predazzo, sono stati assegnati da poche settimane ai reparti operativi della provincia lariana, dopo un periodo di training on the job svolto sul territorio.

Al termine della cerimonia, prevista dal Codice dell’ordinamento militare, i nuovi finanzieri hanno ufficialmente assunto servizio attivo. Le assegnazioni riguardano il Gruppo Como, il Gruppo Ponte Chiasso, la Compagnia di Erba e la Tenenza di Oria.

Alla presenza della Bandiera della Repubblica Italiana e del Comandante Provinciale, col. t.Issimi Agostino Brigante, il giuramento si è svolto con una rappresentanza del personale già in servizio. Nel suo intervento, il comandante ha richiamato il valore etico e morale dell’impegno assunto, sottolineando la responsabilità connessa al servizio “con disciplina e onore”.

Con il giuramento, i militari si sono impegnati formalmente a operare per la collettività con senso del dovere e piena dedizione, senza risparmio di energie fisiche e intellettuali.

L’arrivo delle nuove leve rappresenta un rafforzamento operativo per il Comando Provinciale, chiamato quotidianamente al contrasto dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria e alla tutela del territorio.