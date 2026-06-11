A Cuasso al Monte arriva “La Corda”: teatro di strada, giocoleria e acrobazie con il Gera Circus

Domenica 14 giugno alle 21 piazza Anfiteatro a Cuasso al Monte si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare “La Corda”, spettacolo di teatro di strada proposto da Gera Circus. L’appuntamento è a ingresso libero ed è pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Uno spettacolo che mette il pubblico al centro

Protagonista della serata sarà Sandro Sassi, artista di strada capace di conquistare il pubblico con un mix di energia, comicità e abilità circensi. Attraverso fischi, grammelot e richiami alla tradizione della commedia dell’arte, Sassi costruisce uno spettacolo in cui il confine tra artista e spettatori si assottiglia fino quasi a scomparire.

Fin dai primi minuti, infatti, il pubblico viene chiamato a partecipare attivamente alla performance, diventando parte integrante della scena.

Dalla giocoleria al funambolismo

Il titolo dello spettacolo richiama l’elemento centrale dell’esibizione: una corda che diventa strumento di gioco, equilibrio e sfida. Dopo aver coinvolto alcuni volontari in un divertente tiro alla fune, l’artista trasforma la corda in una passerella sospesa sulla quale si esibisce in numeri di equilibrio e giocoleria.

Palline, cerchi e oggetti infuocati accompagnano una performance che unisce tecnica e spettacolarità, mantenendo costantemente alta l’attenzione del pubblico.

Un finale ad alta tensione

Il momento culminante dello spettacolo arriva con una serie di esercizi che combinano diverse discipline circensi. Equilibrio su una grande sfera, giocoleria con le clave e una scopa mantenuta in bilico sul mento si intrecciano in una sequenza di numeri che mette in mostra tutta l’esperienza dell’artista.

Un finale pensato per stupire grandi e piccoli e chiudere la serata con un concentrato di abilità, ironia e coinvolgimento.