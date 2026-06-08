A Cuveglio una serata dedicata alla salute del cuore con gli specialisti dell’ASST Sette Laghi

Giovedì 11 giugno alle 20.30 nella sala polivalente un incontro aperto alla cittadinanza sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sull’intervento nelle emergenze

Una serata per parlare di prevenzione, corretti stili di vita e gestione delle emergenze cardiovascolari. È questo l’obiettivo di “Una questione di cuore”, l’incontro pubblico in programma giovedì 11 giugno alle ore 20.30 nella sala polivalente di Cuveglio, inserito nel ciclo delle Serate della Salute.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Cuveglio in collaborazione con A.C.R.C. APS Varese e vedrà la partecipazione di numerosi specialisti dell’ASST Sette Laghi, impegnati a illustrare ai cittadini le principali strategie di prevenzione delle malattie cardiovascolari e le modalità di intervento in caso di emergenza.

Ad aprire la serata sarà la dottoressa Battistina Castiglioni, direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’ASST Sette Laghi. Interverranno inoltre il professor Paolo Severgnini, direttore di Anestesia e Rianimazione Cardiologica, il dottor Andrea Musazzi, direttore della Cardiochirurgia, il dottor Giangiuseppe Cappabianca, dirigente medico di Cardiochirurgia, il dottor Marco Franchin, dirigente medico di Chirurgia Vascolare, il dottor Franco Compagnoni, dirigente medico di Cardiologia 2, e il dottor Camillo Antonio Corazzari, presidente di A.C.R.C. APS Varese.

Nel corso della serata sarà presente anche il dottor Claudio Chini, direttore dei Distretti di Laveno Mombello e Luino.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione su patologie che continuano a essere tra le principali cause di mortalità e ospedalizzazione. Gli specialisti illustreranno come riconoscere i fattori di rischio, quali comportamenti adottare per proteggere la salute del cuore e come agire tempestivamente nelle situazioni di emergenza.

L’iniziativa gode del patrocinio della Comunità Montana Valli del Verbano, della Provincia di Varese e dell’ASST Sette Laghi.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.