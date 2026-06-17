A Cuvio torna “Arte, Ciliegie e Musica”: tre giorni di sapori, spettacoli e divertimento per dare il benvenuto all’estate

Dal 19 al 21 giugno il tradizionale appuntamento della Pro Loco di Cuvio inaugura la stagione delle sagre estive con concerti, orchestre da ballo, cucina tipica, specialità di pesce e il celebre risotto con ciliegie e gamberetti. In programma anche esposizioni di hobbisti, artigiani e artisti locali

Con il primo fine settimana d’estate torna uno degli appuntamenti più attesi della Valcuvia. Dal 19 al 21 giugno la Pro Loco di Cuvio inaugura ufficialmente la stagione delle feste estive con la manifestazione “Arte, Ciliegie e Musica”, storico evento che da oltre un decennio unisce gastronomia, cultura e intrattenimento nel suggestivo scenario del Parco Pancera.

Il weekend del solstizio d’estate, caratterizzato dalle giornate più lunghe dell’anno, sarà animato da tre serate di musica dal vivo, piatti della tradizione e momenti di convivialità pensati per residenti e visitatori.

L’apertura è in programma venerdì 19 giugno. Dalle ore 19 entreranno in funzione gli stand gastronomici, con una proposta dedicata in particolare alle specialità di pesce preparate dai volontari della Pro Loco. Alle 21 il giardino del Parco Pancera ospiterà il concerto della “Che Band?!”, quartetto acustico-rock proveniente dall’Alto Verbano. Sul palco saliranno Antonio Azzarito alla batteria e percussioni, Marco Chemello alla voce, chitarra e armonica, Riccardo De Agostini al basso e Antonello Vanni alle chitarre e mandolino. Il repertorio spazierà dai grandi classici di Bob Dylan e Neil Young fino agli U2 e ai Creedence Clearwater Revival.

Sabato 20 giugno il programma si arricchirà con l’esposizione di hobbisti, artigiani e artisti locali, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere le eccellenze creative del territorio. In serata spazio alla tradizione gastronomica con la celebre porchetta della Pro Loco, le costine alla griglia e uno dei piatti simbolo della cucina valcuviana: polenta con spezzatino e funghi. A fare da colonna sonora alla serata danzante sarà l’orchestra Angelo De Luca.

Domenica 21 giugno, giorno dell’ingresso astronomico nell’estate, il menù proporrà a pranzo una delle specialità più originali della manifestazione: il risotto con ciliegie e gamberetti, accompagnato da numerose preparazioni a base di pesce. La sera si potranno gustare piatti di polenta e la particolare carbonara di mare, una variante che negli anni ha conquistato molti appassionati. Le danze saranno affidate all’orchestra Teruggi Band.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio al tavolo curato dai volontari della Pro Loco, i tradizionali “ragazzi in giallo”, mentre il servizio d’asporto sarà disponibile fino alle 19.30. Non mancherà il “Bier-Garten”, il caratteristico pub all’aperto che per tre giorni proporrà birre tedesche, specialità bavaresi e numerosi stuzzichini.

Tra musica dal vivo, sapori della tradizione, ciliegie protagoniste e un’atmosfera di festa, “Arte, Ciliegie e Musica” si conferma uno degli eventi simbolo dell’estate in Valcuvia, pronto ad accogliere il pubblico per un lungo weekend all’insegna della convivialità e del divertimento.