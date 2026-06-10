A Daverio la Consulta Giovani organizza una giornata tra DJ set, cibo e divertimento

Musica, street food e occasioni di incontro. È questo il programma della giornata organizzata dalla Consulta Giovani di Daverio in collaborazione con il locale Colombo di Crosio della Valle, in calendario per domenica 14 giugno.

L’iniziativa, considerata dagli organizzatori uno degli appuntamenti più importanti dell’anno insieme alla tradizionale festa di Natale, prenderà il via alle 11.30 e proseguirà per tutto il pomeriggio con attività, intrattenimento e una proposta gastronomica pensata per accompagnare i partecipanti durante l’evento.

La parte musicale inizierà attorno a mezzogiorno con il set di DJ Dadex. Nel corso della giornata si alterneranno poi DJ Cezanne e Simone Romano DJ.

Durante la manifestazione sarà possibile fermarsi per pranzo scegliendo tra alcune proposte di street food. Il menù comprenderà salamella, smash burger e panino vegetariano. Non mancheranno inoltre bevande alcoliche e analcoliche. Accanto alla musica e alla ristorazione, gli organizzatori proporranno giochi e attività. L’evento è aperto a chiunque desideri trascorrere una domenica all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Gli organizzatori precisano che si riservano la possibilità di effettuare una selezione all’ingresso.