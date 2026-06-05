A Desio torna la Mostra Mercato del Vinile e del CD: una giornata tra musica, collezionismo e rarità

Appuntamento con il collezionismo musicale domenica 7 giugno al Parco di Villa Tittoni di Desio, che ospiterà una nuova edizione della Mostra Mercato del Vinile e CD per hobbisti.

L’evento, organizzato dal Parco di Villa Tittoni in collaborazione con l’Associazione Culturale Rock Paradise e Discollection, richiamerà appassionati di musica, collezionisti e curiosi provenienti da tutta la Brianza e dalle province vicine.

Migliaia di dischi e oltre 20 espositori

Nel corso della giornata saranno presenti oltre 20 espositori, che metteranno a disposizione dei visitatori migliaia di articoli tra dischi in vinile, CD e DVD.

Tra gli stand sarà possibile trovare grandi classici della musica italiana e internazionale, edizioni da collezione, rarità fuori catalogo e pubblicazioni più recenti, offrendo occasioni interessanti sia per i collezionisti più esperti sia per chi desidera avvicinarsi al mondo del vinile.

Spazio anche allo scambio tra appassionati

Uno degli aspetti più apprezzati della manifestazione sarà la possibilità di scambiare dischi e CD direttamente con gli espositori, creando un momento di incontro tra appassionati e favorendo la circolazione di pezzi da collezione e titoli difficili da reperire.

L’iniziativa vuole infatti valorizzare non solo l’aspetto commerciale, ma anche quello culturale e sociale legato alla musica e al collezionismo.

La manifestazione si svolgerà negli spazi del Parco di Villa Tittoni, in via Lampugnani 62 a Desio, con ingresso gratuito per tutti i visitatori.

Gli organizzatori segnalano inoltre la presenza di un ampio parcheggio gratuito all’esterno della struttura e la possibilità di usufruire dei servizi di ristoro e pranzo presenti nell’area.