A Domodossola carabinieri fuori servizio soccorrono una donna e arrestano un 39enne dopo una violenta colluttazione

Provvidenziale intervento di tre carabinieri liberi dal servizio nella serata del 30 maggio a Domodossola, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

I fatti sono iniziati intorno alle 22. I tre militari, mentre transitavano nei pressi di un esercizio pubblico cittadino, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno segnalato la presenza di un uomo che poco prima avrebbe aggredito una donna accompagnata da una bambina all’interno del locale.

I carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente la coppia mentre si allontanava a piedi lungo le vie del centro. Valutata la potenziale gravità della situazione e notato l’evidente stato di alterazione dell’uomo, hanno deciso di seguirli a distanza di sicurezza, allertando nel frattempo la Centrale Operativa e richiedendo l’intervento di una pattuglia di supporto.

Durante il tragitto, il 39enne avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo nei confronti della donna. Quando quest’ultima e la bambina hanno cambiato direzione, lasciando l’uomo da solo, i militari sono intervenuti qualificandosi e intimandogli di fermarsi per l’identificazione.

La reazione dell’uomo è stata immediata. Dopo aver inveito contro i carabinieri, ha tentato di allontanarsi e, una volta raggiunto, ha opposto una violenta resistenza, dando vita a una colluttazione con i militari nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Grazie anche all’arrivo dei colleghi nel frattempo giunti sul posto, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in caserma. Due militari hanno riportato lievi lesioni durante le fasi dell’intervento.

Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.