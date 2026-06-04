A Fagnano Olona i giovani salgono sul palco: la finale di “RaTeRà” al Parco Montalcini

Il Giardino Artistico di Fagnano Olona si prepara a ospitare l’evento conclusivo della seconda edizione di RaTeRà, la rassegna di teatro dedicata ai ragazzi. Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 16.00, il Parco Rita Levi Montalcini diventerà il palcoscenico per quattro gruppi di adolescenti e giovani che presenteranno le loro performance creative. L’iniziativa rappresenta il culmine di un percorso di riflessione sul dialogo tra generazioni promosso dalle realtà locali.

Il teatro come linguaggio per i giovani

L’appuntamento di sabato riveste un significato particolare per gli organizzatori. La scelta di portare in scena ragazzi e giovani adulti nasce da una precisa volontà di ascolto. Il Tavolo del Patto Educativo del Comune di Fagnano Olona ha infatti lavorato a lungo sui temi della comunicazione con le nuove generazioni, cercando di capire quali siano i linguaggi più adatti per costruire un futuro condiviso e quali messaggi i ragazzi vogliano trasmettere alla comunità.

Un pomeriggio nel verde del Parco Montalcini

Le esibizioni si terranno nello spazio del Giardino Artistico, in via Trento, una cornice naturale che sottolinea il carattere informale e aperto della rassegna. Il programma prevede la successione di quattro diverse performance, i cui dettagli sono illustrati nel foglio di sala dell’evento. Si tratta di un’occasione per la cittadinanza di vedere da vicino il lavoro creativo svolto dai gruppi giovanili del territorio durante l’anno.

Informazioni pratiche per il pubblico

Come per tutti gli appuntamenti della rassegna RaTeRà, l’ingresso all’evento è gratuito. Gli organizzatori ricordano che, trattandosi di una manifestazione che si svolge interamente all’interno dell’area verde del parco, non saranno allestite sedute fisse. «Invitiamo i partecipanti – spiegano gli organizzatori – a portare con sé coperte e teli per potersi accomodare direttamente sul prato e godersi lo spettacolo in totale relax».