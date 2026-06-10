A Fagnano Olona il CRT presenta il Manifesto del Teatro dell’Educazione alla Teatralità
L' incontro si terrà sabato 20 giugno alla Scuola Primaria “Orrù” di via Pasubio 16 ed è aperto ad artisti, educatori e cittadini per riflettere sul ruolo del teatro contemporaneo e condividere un documento che raccoglie oltre trent’anni di ricerca e sperimentazione
A pochi anni dal traguardo dei 30 anni di attività, il CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona presenta “Il Teatro fuori dal teatro. Manifesto e Programma Operativo del Teatro dell’Educazione alla Teatralità”, un documento che raccoglie i principi, i valori e la visione sviluppati nel corso di oltre tre decenni di ricerca nel campo dell’Educazione alla Teatralità, fondata da Gaetano Oliva.
L’appuntamento è in programma sabato 20 giugno alle ore 10 alla Scuola Primaria “Orrù” di via Pasubio 16 a Fagnano Olona, con la possibilità di partecipare anche da remoto. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, sarà un’occasione di incontro e dialogo sul ruolo del teatro nella società contemporanea.
Un manifesto per il teatro come esperienza vissuta
Il manifesto nasce come una dichiarazione di intenti e un’assunzione di responsabilità culturale ed educativa. Un pensiero aperto, destinato a essere condiviso e arricchito dal contributo di artisti, educatori, cittadini, giovani e adulti.
«Il Teatro fuori dal teatro invita tutti, artisti, educatori, cittadini, giovani e adulti, a sperimentare, condividere e trasformare la propria esperienza teatrale. Non più teatro come oggetto da osservare, ma come pratica da vivere, dove la parola diventa carne, il corpo diventa coscienza, e la scena si fa mondo», si legge nel documento.
Un percorso lungo oltre trent’anni
“Il Teatro fuori dal teatro” rappresenta il risultato di un lungo percorso di sperimentazione e ricerca portato avanti dal CRT “Teatro-Educazione”. Il documento sintetizza il senso del fare teatro secondo l’approccio dell’Educazione alla Teatralità, definendone i principi fondamentali e le modalità attraverso cui promuovere e diffondere la cultura teatrale.
Durante la mattinata sarà possibile approfondire i contenuti del manifesto, confrontarsi sul futuro del teatro contemporaneo e sottoscrivere la propria adesione al progetto.
Collaborazioni e partecipazione
L’iniziativa è promossa in collaborazione con INDIRE e con il Master “Azioni e Interazioni pedagogiche attraverso la narrazione e l’Educazione alla Teatralità” dell’Università Cattolica di Milano.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per iscriversi è possibile scrivere a segreteria@crteducazione.it oppure contattare il numero 0331 616550.
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