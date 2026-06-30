A Finale Ligure l’undicesimo West Coast Meeting: cinque giorni per riflettere sulle sfide del presente

C’è un filo conduttore che unisce tutti gli appuntamenti del West Coast Meeting 2026: la ricerca di nuove prospettive in un tempo segnato da incertezze e cambiamenti.

È questo lo spirito dell’undicesima edizione della manifestazione culturale che, dall’1 al 5 luglio, porterà ai Chiostri di Santa Caterina di Finale Ligure studiosi, giornalisti, educatori, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti della società civile.

Da dove nasce il tema dell’edizione

Il tema scelto quest’anno, “Quando un vuoto rimane… Persone, storie, ragioni che riaprono il varco”, accompagnerà un percorso di incontri che, attraverso esperienze diverse tra loro, inviterà il pubblico a confrontarsi con alcune delle questioni più attuali della contemporaneità.

Per il terzo anno consecutivo sarà Finale Ligure a ospitare il Meeting. Una scelta che consolida il rapporto tra la manifestazione e la città, trasformando il complesso monumentale dei Chiostri di Santa Caterina in uno spazio dedicato al dialogo e all’approfondimento.

Il programma ai Chiostri di Santa Caterina

Il calendario prenderà il via con l’incontro inaugurale affidato a don Marco Pozza e Gianni Alemanno, che offriranno una riflessione sul tema della rinascita e della possibilità di ricominciare anche nelle situazioni più difficili. Nei giorni successivi il programma affronterà argomenti che spaziano dalla letteratura alla spiritualità, dall’educazione alle trasformazioni tecnologiche, fino agli scenari geopolitici internazionali.

Tra i protagonisti dell’edizione figurano lo scrittore Luca Doninelli, la giornalista Monica Mondo, Roberto Ravera, Francesco Barberis, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che interverrà in collegamento, e il giornalista Dario Fabbri, chiamato ad analizzare i nuovi equilibri mondiali. La giornata conclusiva sarà dedicata ad Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of Italy, poi diventata Bank of America, con gli interventi di Giorgio Vittadini, Simone Azzoaglio e Cristina Bolla, oltre al collegamento del Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Ad arricchire la manifestazione saranno anche il concerto della band Punti Neri, in programma giovedì sera, e la mostra “Non si può morire per un dollaro. La rivoluzione di Amadeo Peter Giannini“, visitabile per tutta la durata dell’evento. L’esposizione ripercorre la storia del banchiere di origini italiane che trasformò il sistema creditizio americano promuovendo una visione fondata sulla fiducia nelle persone, sul sostegno allo sviluppo delle comunità e sulla responsabilità sociale dell’attività economica.

Le parole di Paolo Desalvo sull’edizione 2026

«Il programma del West Coast Meeting 2026 è stato costruito attorno alla percezione di vuoto e di mancanza che ogni persona, quando prende sul serio la propria esistenza, prima o poi sperimenta», spiega Paolo Desalvo, presidente dell’associazione Cara Beltà. «Da questa consapevolezza nasce il tema dell’edizione. Abbiamo scelto persone che, attraverso la loro esperienza, testimoniano la possibilità di un nuovo inizio e di quel “varco” richiamato dal titolo del Meeting. La serata inaugurale con don Marco Pozza e Gianni Alemanno rappresenta bene questo percorso: due storie diverse, accomunate dalla possibilità di ricominciare. Anche attraverso la realtà del carcere vogliamo mostrare come possa nascere una nuova possibilità di vita. Perché, come scriveva Cesare Pavese, “ricominciare è la cosa più bella del mondo“.»

Un evento che valorizza Finale Ligure

L’importanza dell’iniziativa è sottolineata anche dal sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, che evidenzia il valore assunto dal Meeting all’interno della programmazione cittadina. «Siamo orgogliosi di ospitare per il terzo anno consecutivo il West Coast Meeting nei Chiostri di Santa Caterina, uno dei luoghi simbolo della nostra città. La manifestazione è ormai uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate finalese e rappresenta anche una straordinaria occasione di promozione del territorio. Finale Ligure è conosciuta per il mare, l’outdoor, l’accoglienza e la qualità dell’offerta enogastronomica, ma eventi come questo contribuiscono a valorizzarne anche la dimensione culturale, richiamando pubblico e attenzione ben oltre i confini della Liguria.»

Tutte le informazioni sull’evento

Promosso dall’associazione Cara Beltà, con il patrocinio e il contributo del Comune di Finale Ligure e il sostegno di partner pubblici e privati, il West Coast Meeting manterrà anche quest’anno l’ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Tutti gli incontri saranno inoltre trasmessi in diretta streaming sui siti carabelta.it e ilsussidiario.net.