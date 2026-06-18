A Gallarate riapre in anticipo l’ingresso dell’A8 verso Milano

Sulla A8 Milano-Varese, a partire dalle 6 di sabato 20 giugno, grazie alla conclusione anticipata delle attività di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione, nel tratto compreso tra il km 31+000 e il km 29+600, riaprirà al transito la stazione di Gallarate e, contestualmente, sarà nuovamente percorribile la rampa di ingresso della stazione stessa, in direzione di Milano.Contestualmente verrà rimossa la riduzione di carreggiata presente nel tratto e verranno ripristinate le 3 corsie normalmente disponibili in direzione Milano.

Le attività, che hanno visto impegnati una media di 20 uomini al giorno e diversi mezzi, per un totale di circa 40.000 ore lavorate, si sono concentrate inizialmente sulla demolizione e rimozione delle barriere esistenti e successivamente sul rifacimento dei cordoli e sulla posa degli 170 metri di nuovi dispositivi integrati, rispondenti alle più recenti normative in materia.

Dal punto di vista tecnico si tratta di un’unica barriera in grado di assolvere a una duplice funzione: quella di contenimento in caso di urto, nell’ottica della sicurezza di chi viaggia e quella di assorbimento del rumore a beneficio dell’abitato circostante.

Al termine della stagione estiva, partirà una seconda fase di lavorazioni, che garantirà la piena fruibilità della stazione di Gallarate in ingresso e due corsie al traffico in direzione Milano, per l’installazione di altri 800 metri di nuovi dispositivi integrati.