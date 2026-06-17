A Gallarate tornano le “Note di Luce”: due concerti tra migliaia di candele a Palazzo Broletto e al Parco Bassetti

Dopo il successo della scorsa edizione, Gallarate si prepara ad accendere nuovamente le sue serate estive con “Note di Luce”, il format che trasforma alcuni dei luoghi più suggestivi della città in scenari illuminati da migliaia di candele, dove la musica incontra un’atmosfera intima e coinvolgente.

L’edizione 2026 prevede due appuntamenti gratuiti: il 25 giugno nel cortile di Palazzo Broletto e il 2 luglio al Parco Bassetti. Due serate che puntano a valorizzare il patrimonio cittadino attraverso la musica dal vivo e un allestimento scenografico ancora più ricco rispetto al passato.

«Questi concerti ci sono piaciuti molto lo scorso anno, avevano un fascino particolare e sono stati capaci di valorizzare alcuni dei luoghi più belli della città», ha spiegato l’assessora alla Cultura Claudia Mazzetti durante la presentazione dell’iniziativa.

Per questa nuova edizione il programma musicale è stato completamente rinnovato e proporrà un repertorio capace di attraversare generi e generazioni. In scaletta brani di artisti come Oasis, Andrea Bocelli, Lady Gaga e Beatles, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico il più possibile eterogeneo.

Nel cortile di Palazzo Broletto si esibiranno i giovani musicisti di ML Top Equipe, artisti con esperienze televisive e collaborazioni di rilievo nel panorama musicale nazionale. Al Parco Bassetti, invece, il concerto sarà affidato all’incontro tra arpa e sax, con protagonisti musicisti affermati nell’ambito jazzistico.

Raddoppia anche l’effetto scenografico: le candele passeranno infatti da mille a duemila, mentre le circa seimila pile utilizzate saranno successivamente smaltite con modalità ecosostenibili.

Per Massimo Pedrali di ML Eventi, partner della manifestazione, “Note di Luce” rappresenta un progetto con importanti prospettive di crescita: «È un format che ha un grande futuro artistico e può diventare un punto di riferimento per la musica a Gallarate».

Aumenta anche la capienza delle due location. Sia a Palazzo Broletto sia al Parco Bassetti saranno disponibili 350 sedute. Nell’area verde verranno inoltre messi a disposizione un centinaio di cuscini e sarà possibile assistere al concerto direttamente sul prato, portando eventualmente un telo da casa.

Due serate per valorizzare la città

«L’anno scorso queste iniziative hanno richiamato numerose persone anche da fuori Gallarate», ha ricordato il sindaco Andrea Cassani. «L’amministrazione ha scelto di offrire gratuitamente questi eventi ai cittadini, valorizzando luoghi suggestivi come Palazzo Broletto illuminato dalle candele e il Parco Bassetti immerso nel verde».

L’iniziativa si inserisce in un mese particolarmente ricco di appuntamenti culturali per la città, che proseguirà con il concerto del Coro Divertimento Vocale il 20 giugno e con l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Europea il 21 giugno.