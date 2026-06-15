A Gallarate una serata con Massimo Palazzi per riscoprire la Gioeubia e le tradizioni della città
È parte dell'iniziativa culturale di Forza Italia con l'ex assessore alla Cultura e presidente della Studi Patri
Un viaggio nella memoria collettiva di Gallarate, tra tradizioni popolari, curiosità storiche e racconti che hanno contribuito a costruire l’identità della città. È questo il tema della rassegna “Conosciamo Gallarate?”, promossa da Forza Italia Gallarate nell’ambito di un ciclo di appuntamenti dedicati alla storia del territorio.
Il prossimo incontro si terrà mercoledì 18 giugno alle 21 al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna, in via Giacomo Leopardi 4 a Gallarate, e vedrà come relatore Massimo Palazzi, dottore di ricerca dell’Università di Pavia.
La serata sarà dedicata in particolare alla tradizione della Gioeubia, una delle usanze più radicate e significative della cultura locale, ma non mancheranno altri approfondimenti, curiosità e sorprese legate alla storia e alle consuetudini gallaratesi.
«Per chi volesse conoscere alcune tradizioni gallaratesi, non come mero folklore, ma come testimonianze della memoria collettiva ed espressioni di civiltà appartenenti al nostro patrimonio culturale immateriale», spiega Palazzi presentando l’iniziativa.
L’appuntamento segna anche un nuovo capitolo dell’impegno pubblico di Palazzi. Già assessore alla Cultura in una giunta civica, ha recentemente aderito a Forza Italia e riparte proprio dall’ambito culturale, considerato una forma di servizio alla comunità anche all’interno della sua nuova esperienza politica.
L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di offrire occasioni di approfondimento sulla storia locale, valorizzando il patrimonio di tradizioni, testimonianze e conoscenze che hanno contribuito a formare l’identità di Gallarate e del suo territorio.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.