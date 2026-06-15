A Gallarate una serata con Massimo Palazzi per riscoprire la Gioeubia e le tradizioni della città

Un viaggio nella memoria collettiva di Gallarate, tra tradizioni popolari, curiosità storiche e racconti che hanno contribuito a costruire l’identità della città. È questo il tema della rassegna “Conosciamo Gallarate?”, promossa da Forza Italia Gallarate nell’ambito di un ciclo di appuntamenti dedicati alla storia del territorio.

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 18 giugno alle 21 al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna, in via Giacomo Leopardi 4 a Gallarate, e vedrà come relatore Massimo Palazzi, dottore di ricerca dell’Università di Pavia.

La serata sarà dedicata in particolare alla tradizione della Gioeubia, una delle usanze più radicate e significative della cultura locale, ma non mancheranno altri approfondimenti, curiosità e sorprese legate alla storia e alle consuetudini gallaratesi.

«Per chi volesse conoscere alcune tradizioni gallaratesi, non come mero folklore, ma come testimonianze della memoria collettiva ed espressioni di civiltà appartenenti al nostro patrimonio culturale immateriale», spiega Palazzi presentando l’iniziativa.

L’appuntamento segna anche un nuovo capitolo dell’impegno pubblico di Palazzi. Già assessore alla Cultura in una giunta civica, ha recentemente aderito a Forza Italia e riparte proprio dall’ambito culturale, considerato una forma di servizio alla comunità anche all’interno della sua nuova esperienza politica.

L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di offrire occasioni di approfondimento sulla storia locale, valorizzando il patrimonio di tradizioni, testimonianze e conoscenze che hanno contribuito a formare l’identità di Gallarate e del suo territorio.