Il Chiostro di Voltorre a Gavirate si prepara a diventare il palcoscenico di una sfida creativa dove il rigore della geometria incontra la libertà dell’estro. Dal 6 al 21 giugno 2026, la storica struttura medievale ospiterà la mostra collettiva «100%ARTE – Il quadrato della libertà», un progetto curato da Debora Ferrari che vede protagonisti gli esponenti dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese. L’inaugurazione è fissata per sabato 6 giugno alle ore 18.00, dando il via a un percorso espositivo che mette al centro un unico formato: il quadrato 100×100 centimetri.

Una sfida di misura e creatività

Il cuore dell’esposizione risiede nel confronto degli artisti con un limite spaziale predefinito. Questa scelta, apparentemente restrittiva, vuole in realtà essere un volano per la sperimentazione. Pittura, materia e astrazione convivono all’interno della stessa cornice dimensionale, permettendo a linguaggi e sensibilità differenti di dialogare in modo armonico. Il quadrato, forma simbolica nella storia dell’arte, diventa così il filo conduttore che unisce diverse generazioni di autori del territorio in un racconto collettivo sulla vitalità contemporanea.

Il dialogo con l’architettura di Voltorre

La scelta della sede non è casuale. Esiste infatti una relazione naturale tra la struttura quadrangolare del Chiostro di Voltorre e il formato delle opere in mostra. Questo legame tra architettura medievale e arte moderna permette al visitatore di immergersi in un’atmosfera dove la storia del luogo potenzia la visione individuale degli artisti. Lungo il percorso, le opere saranno accompagnate da brevi pensieri scritti dagli autori, offrendo una chiave di lettura diretta sul loro rapporto personale con la misura “cento per cento”.

Un’inaugurazione tra musica e poesia

Il momento del taglio del nastro sarà arricchito da diverse performance artistiche. Oltre agli interventi istituzionali, l’evento del 6 giugno vedrà la partecipazione della professoressa Federica Lucchini e un reading di poesie curato dai poeti dell’associazione. L’atmosfera sonora sarà invece affidata ai musicisti del corpo musicale Santa Cecilia, con Andrea Abbate alla chitarra acustica e Marta Rovera al flauto. Al termine del percorso espositivo, uno spazio partecipativo permetterà ai visitatori di lasciare una propria riflessione, trasformando l’arte in un momento di incontro condiviso.

I protagonisti e il catalogo

L’iniziativa gode del contributo della Fondazione del Varesotto e sarà documentata da un catalogo edito dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese (ALAPV). Il volume raccoglie i testi del sindaco di Gavirate Silvano Parola, dell’assessore alla cultura Guglielmo Meggiolaro, del presidente dell’associazione Daniele Garzonio e della curatrice Debora Ferrari, offrendo un’analisi approfondita di questo esperimento artistico che punta a rendere l’arte contemporanea accessibile a tutto il territorio.