A Gavirate torna l’appuntamento con “Giugno Sport”, tra gli ospiti anche Massimo Pericolo

Diciotto giorni tra sfide sul campo, momenti di riflessione e spazi di incontro comunitario. L’oratorio San Luigi di Gavirate si appresta a ospitare l’edizione 2026 di “Giugno Sport”, manifestazione nata nel lontano 1988 e diventata un punto di riferimento per l’inizio dell’estate nel territorio del Medio Verbano.

Il programma dell’evento unisce la tradizionale componente agonistica – con i tornei serali di calcio, volley, basket e beach volley – a un fitto calendario di appuntamenti culturali e di testimonianza sul tema “La vita è un dono!”. Per tutta la durata della kermesse saranno attivi lo stand gastronomico, il bar e un banchetto dei libri, oltre agli spazi dedicati all’oratorio, all’associazione “La Mongolfiera” e alla mostra all’aperto “Papa Leone e lo sport”.

La manifestazione si aprirà ufficialmente giovedì 11 giugno con i primi turni dei tornei. Il cartellone degli incontri entrerà nel vivo nei giorni successivi:

Venerdì 12 giugno: alle 21:15 verrà inaugurata la mostra “Oltre l’incertezza. Storie concrete di positività e di creatività”, visitabile ogni sera con visite guidate (alle 21:30 nei giorni feriali e alle 18:00 la domenica). L’inaugurazione si chiuderà con un rinfresco offerto dalla Pasticceria Milano.

Domenica 14 giugno: alle 21:15 lo storico e saggista Giovanni Cerutti, direttore della Fondazione Marazza, presenterà la serata “La storia di Arpad Weisz. L’allenatore ad Auschwitz”, focalizzata sulla figura del tecnico che rivoluzionò il calcio prima di diventare vittima delle leggi razziali.

Lunedì 15 giugno: Don Emmanuele Silanos, sacerdote della Fraternità San Carlo Borromeo, guiderà il dialogo “Vivere in pienezza. Nella vita e nello sport”.

Giovedì 18 giugno: l’oratorio ospiterà un incontro con il rapper di Brebbia Massimo Pericolo, incentrato sul tema “Le cose cambiano”.

Sabato 20 giugno: proiezione del docufilm “Osama, in viaggio verso casa”, prodotto da Associazione Pro Terra Sancta sulla storia dell’architetto e archeologo palestinese Osama Hamdan. Interverrà il coinvogliato giornalista Giacomo Pizzi, in collaborazione con il Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese.

Focus sull’inclusione e appuntamenti conclusivi

Il fine settimana del 21 giugno sarà caratterizzato da una forte attenzione allo sport inclusivo. Domenica 21 giugno, dopo le dimostrazioni sul campo, alle 21:15 si terrà l’incontro “Lo sport: un’esperienza per tutti”. Al tavolo dei relatori siederanno Alberto Capetti (responsabile del progetto “Calcio seduto”), Fabio Cappelli (volontario di Freerider Sport Events) e Marco Palladini (allenatore della squadra di Baskin “Il Millepiedi” di Varese).

Le giornate conclusive vedranno la celebrazione della Santa Messa per San Luigi e la cena con i nuovi sacerdoti nella serata di venerdì 26 giugno. Sabato 27 giugno la solidarietà sarà protagonista prima presso l’Auditorium di Gavirate con l’esibizione del coro Road Home insieme ad AVIS, e a seguire in oratorio con lo stand gastronomico dedicato alla stessa associazione dei donatori di sangue.

Il sipario sulla manifestazione calerà domenica 28 giugno: a partire dalle 18:30 si disputeranno le finali dei vari tornei, seguite da un momento di sostegno a favore di Asfo Valli delle Sorgenti e dalle premiazioni finali alle ore 22:00.