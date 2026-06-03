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A Gavirate un viaggio tra musica, emozioni e consapevolezza con Franco Mussida

Venerdì 5 giugno al cinema Garden in via IV Novembre un appuntamento dedicato al rapporto profondo tra musica, emozioni e sviluppo della sensibilità umana.

Franco Mussida

La musica siamo noi. E noi non siamo macchine” è il titolo dell’incontro esperienziale che vedrà protagonista Franco Mussida a Gavirate venerdì 5 giugno al cinema Garden in via IV Novembre con inizio alle ore 21.00. Un appuntamento dedicato al rapporto profondo tra musica, emozioni e sviluppo della sensibilità umana.

L’evento accompagna l’uscita della sesta edizione de Il Pianeta della Musica (Salani), volume nel quale il musicista e autore ha inserito un nuovo capitolo dedicato al ruolo del suono nella costruzione della nostra capacità di sentire il mondo. Una riflessione che si concentra anche sugli effetti della musica prodotta attraverso processi industriali e sintetici, interrogandosi sulle possibili conseguenze che questi linguaggi sonori possono avere sulla crescita emotiva e affettiva delle nuove generazioni.

Durante l’incontro, momenti di dialogo e approfondimento si alterneranno all’ascolto di brani musicali pensati per coinvolgere il pubblico in un’esperienza diretta e partecipata. I presenti avranno inoltre l’opportunità di sperimentare il “Codice Musicale”, il metodo sviluppato da Mussida che consente di osservare come la musica si trasformi in emozioni, immagini e stati interiori.

Un’occasione per riflettere sul significato più autentico dell’ascolto e sul valore che la musica continua ad avere nella vita delle persone, al di là della tecnologia e delle logiche della produzione industriale.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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