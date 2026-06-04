A Gavirate una giornata di inclusione e spettacolo con la mototerapia ed “Emozioni in Movimento”

Il centro di Gavirate si prepara ad accogliere una giornata all’insegna dell’inclusione, dello sport e della condivisione. Domenica 21 giugno ospita infatti “Emozioni in Movimento – Oltre le Barriere”, l’evento promosso dal Comune di Gavirate e dall’associazione Progetto Rughe ODV che porterà nel cuore del paese la mototerapia ideata dal campione di freestyle motocross Vanni Oddera, insieme a spettacoli, attività sportive, laboratori, incontri e momenti dedicati alle famiglie.

Galleria fotografica La mototerapia con il campione Vanni Oddera 4 di 4

Dalle 9.30 alle 18 il centro cittadino, tra viale Garibaldi, piazza Repubblica, via Gramsci, piazza Matteotti, via Marsala, via Maggioni, viale Ticino e via IV Novembre, si trasformerà in uno spazio aperto a tutti, dove il filo conduttore sarà l’inclusione e la possibilità di vivere esperienze capaci di superare ogni barriera.

Una comunità che mette al centro le persone

«Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione e questa manifestazione racconta la visione di comunità che stiamo costruendo a Gavirate – ha spiegato il sindaco Massimo Parola – Il 21 giugno sarà una giornata speciale in cui le emozioni saranno protagoniste. Metteremo al centro le persone e il diritto di tutti a vivere esperienze, emozioni e sensazioni. L’inclusione è un’esperienza completa che cambia il modo di guardare gli altri. Gavirate da anni lavora per costruire una società capace di non lasciare indietro nessuno».

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento, dai dipendenti comunali alla Polizia locale, dalla Protezione civile alle numerose associazioni del territorio, oltre al ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e all’assessore regionale Elena Lucchini per il sostegno all’iniziativa.

Il lavoro di Progetto Rughe

Per Maria Grazia Bianchieri, presidente di Progetto Rughe ODV, la manifestazione rappresenta un nuovo tassello di un percorso che negli anni ha continuato a crescere: «Il nostro progetto non si è mai fermato e continua ad aggiungere iniziative e opportunità per le persone e le famiglie – ha sottolineato Bianchieri – Un grazie particolare va ai volontari che rendono possibile tutto questo. La mototerapia rappresenta una delle più importanti terapie non farmacologiche e farà vivere a Gavirate momenti davvero speciali. È un’attività che negli anni si è affinata grazie all’impegno di tante persone e che permette di comprendere il suo valore osservando il sorriso dei ragazzi quando salgono in moto».

L’intuizione di Vanni Oddera

Tra i protagonisti della giornata ci sarà naturalmente Vanni Oddera, campione di freestyle motocross e ideatore della mototerapia, oggi riconosciuta anche a livello istituzionale.

«Da ragazzo il mio sogno era diventare campione di motocross. Nel 2009, a Mosca, salii sul podio e pensavo di aver raggiunto il mio obiettivo più grande. Ma, mentre andavo al party serale, incontrai un tassista senza gambe e quella persona mi diede uno schiaffo morale: mi fece capire che nella vita serve anche fortuna. Quella notte tornai in hotel e capii che dovevo mettere le mie capacità a disposizione di chi era meno fortunato di me» ha raccontato Oddera.

Da quell’intuizione è nato un percorso che ha cambiato la vita di migliaia di persone. «Nel 2013, per la prima volta al mondo, una moto è entrata all’ospedale Gaslini di Genova per far “volare” i bambini ricoverati. Durante la pandemia, nel 2020, abbiamo portato la mototerapia direttamente nelle case dei bambini in cura. Dallo scorso anno, la mototerapia è diventata una legge e l’Italia è proiettata verso il futuro più di molti altri Paesi. Le terapie farmacologiche sono fondamentali, ma anche l’umanizzazione delle cure è essenziale. Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. Non bisogna mai lasciare indietro nessuno».

Mototerapia aperta a tutti

Uno degli aspetti più significativi dell’evento sarà la possibilità per chiunque lo desideri di provare gratuitamente l’esperienza della mototerapia. Le sessioni saranno aperte al pubblico e accompagneranno gli spettacoli di freestyle che si svolgeranno nel centro del paese.

I visitatori potranno assistere alle esibizioni dei rider, incontrare i piloti, scattare fotografie e vivere direttamente l’esperienza che negli anni ha reso celebre il progetto di Vanni Oddera.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 con l’accoglienza del pubblico e l’apertura degli stand.

Alle 10.30, nello spazio Roda, sono previsti i saluti istituzionali con la partecipazione di numerose autorità, tra cui Alessandra Locatelli, Elena Lucchini, Emanuele Monti, Marco Magrini, Michele Farina, Massimo Parola, Maria Grazia Bianchieri, Marco Fondello e Vanni Oddera.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare l’esposizione di auto e moto d’epoca, partecipare alle attività delle associazioni sportive gaviratesi, ai laboratori creativi e alle iniziative inclusive dedicate a bambini, ragazzi e famiglie.

Alle 11 si terrà l’incontro “Inclusione e Disabilità”, moderato dal giornalista Roberto Bof, mentre dalle 10 alle 18 sarà attiva anche l’area dedicata al mini basket con HS Basket Varese.

Grande attesa per gli spettacoli di freestyle e mototerapia in programma alle 11.30 e alle 16.30 con Vanni Oddera e il gruppo Daboot. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile partecipare alle sessioni di mototerapia, incontrare gli ospiti e vivere da vicino il progetto.

Alle 13 spazio al pranzo solidale organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Gavirate, della Pizzeria Vecchio Ottocento, delle associazioni CCS e Campo dei Fiori Trail e della Protezione civile. La giornata sarà accompagnata dalla musica di DJ Andreino, DJ Kappa e DJ Niko.

Dopo la ripresa delle attività nel pomeriggio, l’evento si concluderà alle 17.30 con i saluti finali e i ringraziamenti a volontari, associazioni, istituzioni, sponsor e famiglie, prima della chiusura ufficiale prevista alle 18.

Una giornata che punta a trasformare il centro di Gavirate in una grande piazza dell’inclusione, dove la passione per le moto diventa uno strumento per costruire relazioni, abbattere barriere e regalare emozioni.