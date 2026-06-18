A Gazzada Schianno grande partecipazione per l’apertura di “Musica in Villa” a Villa Cagnola

È partita con una sala gremita e una calorosa partecipazione del pubblico la 49ª edizione di “Musica in Villa”, la storica rassegna ospitata a Villa Cagnola di Gazzada Schianno. La serata inaugurale, andata in scena sabato 13 giugno, ha confermato il forte legame tra il festival e il territorio, richiamando numerosi appassionati di musica classica e frequentatori abituali della manifestazione.

Galleria fotografica Successo per il debutto della 49esima edizione di Musica in Villa a Gazzada Schianno 4 di 9

Ad aprire il cartellone 2026 è stato il concerto “Mozart, i concerti per violino”, affidato ai Cameristi del Verbano con Giuliano Carmignola nel doppio ruolo di violino solista e concertatore. Un appuntamento di grande prestigio che ha saputo coniugare qualità artistica e capacità di coinvolgere il pubblico presente.

Un avvio che conferma il valore della rassegna

L’ottimo riscontro registrato nella serata inaugurale rappresenta un segnale positivo per una manifestazione che da quasi mezzo secolo propone concerti di alto livello nel suggestivo contesto di Villa Cagnola. Il pubblico ha seguito con attenzione l’esecuzione, premiando gli artisti con lunghi applausi al termine del concerto.

La rassegna, promossa dalla Fondazione Cagnola con il sostegno delle realtà istituzionali e associative del territorio, continua a rappresentare uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate varesina, capace di attrarre sia appassionati sia nuovi ascoltatori.

Un’estate di musica fino ad agosto

Dopo il successo dell’apertura, il programma proseguirà con numerosi appuntamenti che porteranno a Gazzada Schianno orchestre, ensemble e interpreti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Tra gli eventi più attesi figurano il Concerto d’Estate dell’Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana, le proposte jazz di “Canzoni d’autore in jazz”, il concerto sinfonico “Sogno di una notte di mezza estate”, oltre agli omaggi a Mozart, Fabrizio De André e alla tradizione operistica.

La manifestazione si conferma così un punto di riferimento per la diffusione della musica dal vivo, valorizzando allo stesso tempo uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e culturale del territorio.

Un appuntamento che unisce cultura e territorio

L’affluenza registrata nella prima serata testimonia l’interesse che continua a circondare “Musica in Villa”, rassegna che negli anni ha saputo costruire un pubblico fedele grazie alla qualità della proposta artistica e all’atmosfera unica offerta dagli spazi di Villa Cagnola.

L’edizione 2026 proseguirà fino ad agosto con un calendario ricco e diversificato, confermando la vocazione della manifestazione a offrire occasioni di incontro tra musica, cultura e comunità.