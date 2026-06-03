A Gerenzano il giornalista Ezio Gavazzeni presenta il libro “I cecchini del weekend”

Un’inchiesta che riporta alla luce una delle pagine più controverse e inquietanti della guerra nei Balcani sarà al centro dell’incontro in programma domenica 7 giugno alle 16.30 a Gerenzano. Nella sede della Cooperativa Scelag – Palazzo Fagnani, in via Fagnani 14, lo scrittore e giornalista Ezio Gavazzeni presenterà il suo libro “I cecchini del weekend”, nell’ambito della rassegna Un tè con l’autore.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Andrea Gianni, in un appuntamento che offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire una vicenda ancora poco conosciuta ma di grande impatto storico e umano.

Un’inchiesta sulla Sarajevo assediata

Il volume affronta il tema dei cosiddetti “safari umani” durante l’assedio di Sarajevo negli anni Novanta. Una città devastata dalla guerra, dove cecchini appostati sulle colline colpivano la popolazione civile intrappolata tra le macerie e gli edifici bombardati.

L’inchiesta ricostruisce, a trent’anni di distanza, testimonianze e documenti che riportano l’attenzione su accuse secondo cui alcuni occidentali facoltosi avrebbero pagato per partecipare a queste attività criminali durante il conflitto.

Un’occasione di riflessione sulla memoria storica

Ezio Gavazzeni è tra i giornalisti che hanno contribuito a indagare questa vicenda e nel libro raccoglie materiali, approfondimenti e documenti inediti che aiutano a comprendere il contesto storico e le responsabilità emerse nel corso delle indagini.

L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere sulle conseguenze della guerra, sul ruolo del giornalismo investigativo e sull’importanza della memoria storica nel raccontare eventi che continuano a interrogare la coscienza europea.

L’iniziativa a Palazzo Fagnani

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Scelag in collaborazione con la Pro Loco di Gerenzano e con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali ospitate negli spazi di Palazzo Fagnani, luogo che da anni promuove incontri, dibattiti e occasioni di approfondimento su temi di attualità, storia e società.