A Germignaga il giro del mondo nel documentario “Anima Mundi”

Il progetto multimediale di Luca Bordoli e Simona Picchi sarà presentato martedì sera presso la Colonia Elioterapica con il patrocinio del Comune e il supporto di diverse realtà locali

Un viaggio multimediale tra cinque continenti, che intreccia la saggezza dei popoli indigeni con le più moderne frontiere della scienza, approda sulle rive del Lago Maggiore. Martedì 9 giugno, alle ore 20.30, la Colonia Elioterapica di Germignaga ospiterà la presentazione di “Anima Mundi”, un progetto documentaristico nato dall’incontro tra ricerca olistica e linguaggio cinematografico.

Un ponte tra sciamanesimo e fisica quantistica

Il progetto è il frutto del lavoro di Luca Bordoli, terapeuta e ricercatore olistico, e Simona Picchi, regista documentarista. Insieme hanno esplorato siti sacri e culture millenarie, raccogliendo immagini e testimonianze dirette di sciamani, monaci e popolazioni indigene. L’obiettivo è proporre una visione integrata dell’esistenza, dove le pratiche spirituali ancestrali trovano punti di contatto con le neuroscienze e la fisica quantistica, suggerendo una nuova armonia tra l’essere umano e la natura.

Il contributo musicale e la tappa in Mongolia

L’appuntamento di Germignaga vedrà anche la partecipazione di Giovanni Simona di GioAri Music. Il compositore ha firmato le musiche originali che accompagnano la sezione del documentario dedicata alla Mongolia, un tassello fondamentale di questo mosaico geografico e spirituale che punta a stimolare un risveglio collettivo e un legame più profondo con il nostro pianeta.

Il sostegno del territorio e delle associazioni

La serata gode del patrocinio del Comune di Germignaga ed è stata resa possibile grazie all’impegno dell’associazione “Costruttori di Pace”. Al fianco degli organizzatori figurano anche AISU, Gim Progetti e la Banca del Tempo. L’ingresso alla Colonia Elioterapica per assistere alla proiezione e all’incontro con gli autori è libero e aperto a tutta la cittadinanza.