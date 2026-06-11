A Inarzo “Sorellastre” porta a teatro il destino dimenticato delle antagoniste di Cenerentola

Sabato 20 giugno l’Area Feste di Inarzo ospita lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Valentina Maselli. Ingresso gratuito e senza prenotazione per una storia che riflette su libertà, desiderio e coraggio

Cosa accade alle sorellastre di Cenerentola dopo il celebre “e vissero felici e contenti”? È da questa domanda che prende vita “Sorellastre”, spettacolo teatrale scritto e diretto da Valentina Maselli, in programma sabato 20 giugno 2026 alle ore 21 nell’Area Feste di Piazza Concilio Ecumenico, sul piazzale della chiesa di Inarzo. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Inarzo e propone al pubblico una riflessione intensa e ironica sul tema della libertà e della possibilità di reinventare la propria vita.

Lo spettacolo prende le mosse dalla celebre storia di Cenerentola, ma sposta lo sguardo sulle figure spesso relegate ai margini del racconto: le sue sorellastre. Mentre la protagonista della fiaba vive il suo lieto fine a corte, loro restano intrappolate in un’esistenza segnata dalle aspettative materne, dalla dipendenza affettiva e dall’incapacità di immaginare un futuro diverso.

La morte della madre rappresenta il punto di svolta della vicenda. Per la prima volta le due donne si trovano di fronte alla possibilità di essere libere, ma scoprono di non possedere gli strumenti per affrontare quella libertà. Da qui nasce un percorso che mescola comicità, amarezza e momenti di profonda umanità.

Attraverso la cifra del grottesco, “Sorellastre” affronta temi universali come il desiderio, il coraggio di cambiare e la difficoltà di varcare nuove soglie esistenziali. Le protagoniste, ormai anziane, sono chiamate a iniziare davvero a vivere proprio quando sembra troppo tardi, in una narrazione che alterna momenti ironici a passaggi più crudi e riflessivi.

Sul palco saranno presenti Annamaria Rizzato e Antonella Tranquilli, mentre la scenografia è firmata da Federica Della Bona. Lo spettacolo ha una durata di circa 60 minuti ed è consigliato a un pubblico dai 14 anni in su.

L’ingresso è gratuito e non è richiesta alcuna prenotazione. In caso di maltempo, la rappresentazione si terrà nel salone dell’oratorio di via Vanetti 5. L’evento rientra nelle iniziative sostenute dalla Pro Loco di Inarzo per valorizzare il territorio attraverso proposte culturali aperte alla comunità.