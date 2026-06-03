A Ispra escursione gratuita alla scoperta della geologia del Golfo della Quassa e del Sasso Cavallazzo

Una mattinata tra natura, storia del territorio e geologia nel cuore del PLIS Golfo della Quassa. L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno con la guida della geologa Donatella Reggiori

Una passeggiata per conoscere da vicino uno degli angoli più suggestivi del Lago Maggiore. Domenica 7 giugno il Parco Campo dei Fiori propone la terza escursione gratuita dedicata alla scoperta del PLIS Golfo della Quassa, con un itinerario incentrato sugli aspetti geologici e naturalistici dell’area e sul monumento naturale del Sasso Cavallazzo.

L’iniziativa, realizzata grazie ai fondi dei Comuni del Parco Golfo della Quassa, è aperta a cittadini, famiglie, appassionati di natura e curiosi che desiderano approfondire la conoscenza di un territorio ricco di biodiversità e testimonianze storiche.

Alla scoperta del Sasso Cavallazzo

I partecipanti saranno accompagnati dalla guida ambientale escursionistica AIGAE, guida del Parco Campo dei Fiori e geologa Donatella Reggiori, che illustrerà la conformazione geologica del territorio e le caratteristiche del monumento naturale del Sasso Cavallazzo, uno dei luoghi più interessanti dell’area dal punto di vista naturalistico.

Il ritrovo è fissato alle 9 al parcheggio del cimitero di via Milano a Ispra, nei pressi del Mausoleo Castelbarco. La partenza dell’escursione è prevista intorno alle 9.15, con rientro entro le 13.

Informazioni utili per partecipare

Il percorso si svilupperà tra sentieri, strade asfaltate e tratti sterrati. Gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo e scarpe adatte alla camminata.

La partecipazione è gratuita. È gradita la prenotazione attraverso il portale dedicato alle esperienze del Parco. In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi.

L’appuntamento rappresenta il terzo incontro di un programma più ampio dedicato alla scoperta dei sentieri, della storia, della natura e della geologia del PLIS Golfo della Quassa, un patrimonio ambientale che continua a offrire occasioni di conoscenza e valorizzazione del territorio.