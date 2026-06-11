A Ispra la finale di “Brevemente In Scena 2026”: in gara sette corti teatrali da tutta Italia

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 21.00, il Centro Studi Arti Sceniche – Il Volto di Velluto di Ispra ospiterà la serata finale di “Brevemente In Scena 2026”, concorso nazionale dedicato ai corti teatrali della durata massima di dieci minuti.

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, con oltre 40 candidature arrivate da tutta Italia. Tra queste, la commissione selezionatrice ha individuato i sette lavori finalisti che si contenderanno i premi dell’edizione 2026.

I corti selezionati sono: “Ave Nero” – GAMA (Genova), “Contagio” – Collettivo GAF (Milano), “Giullarata per un giullare” – Filippo Sbaraini (Brescia), “La donna di Magdala” – Piano B Teatro (Como), “La Tina” – Officine T.O.K. (Massa-Carrara), “Noi non ci spegneremo” – Valentina Neri (Bologna), “Strati d’animo” – Irene Consonni (Lecco).

A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da professionisti del teatro e della formazione: Silvia Sartorio (presidente di giuria), Andrea Baldoffei, Jane Bowie, Emanuela Legno e Simone Pacelli.

Nel corso della serata saranno assegnati i riconoscimenti per Miglior Corto, Miglior Regia, Miglior Interprete e Miglior Testo Originale, con un premio in denaro di 200 euro per il vincitore della categoria principale.

“Brevemente In Scena” porterà a Ispra compagnie e artisti provenienti da diverse regioni italiane, offrendo al pubblico una panoramica di linguaggi e stili diversi, accomunati dalla sfida di raccontare una storia compiuta in pochi minuti.

Ingresso a 5 euro per i soci e 8 euro per i non soci, con prenotazione consigliata online. L’appuntamento è in Via Enrico Fermi 615, a Ispra