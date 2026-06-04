A Lavena Ponte Tresa una camminata per dire no alla violenza: il ricordo del piccolo Daniele di Gazzada diventa impegno per i bambini

Una camminata per dire no alla violenza e per trasformare una tragedia in un messaggio di educazione, rispetto e prevenzione. Venerdì 5 giugno 2026 l’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa e l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” promuovono la camminata “Per mano si può”, iniziativa che richiama l’esperienza dell’associazione nata in memoria di Daniele, il bambino di 7 anni ucciso dal padre il 1° gennaio 2022 a Morazzone.

Il ritrovo è previsto alle 10.45 presso il plesso scolastico di via Pezzalunga 16, con partenza della camminata alle 11 e, a seguire, gli interventi delle autorità e l’inaugurazione di alcuni murales realizzati nell’ambito del progetto.

La vicenda di Daniele ha profondamente colpito la provincia di Varese e l’intero Paese. Il bambino aveva sette anni quando venne ucciso dal padre Davide Paitoni nella casa di Morazzone durante le festività di Capodanno del 2022.

Negli anni successivi la mamma di Daniele, Silvia Gaggini, ha voluto mantenere vivo il ricordo del figlio attraverso iniziative dedicate ai bambini e alla cultura del rispetto.

Per il compleanno di Daniele sono stati realizzati diversi progetti: un laboratorio ludico-didattico all’aperto nella scuola frequentata dal bambino a Gazzada Schianno e, successivamente, un’aula ispirata al “Piccolo Principe”, il suo libro preferito.

L’ultimo passo è stata la nascita dell’associazione “Per mano si può”, che porta avanti attività di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.

Tra gli obiettivi dell’associazione c’è anche la formazione di operatori e figure educative capaci di riconoscere i segnali di disagio e prevenire situazioni di violenza. Un percorso che coinvolge scuole, famiglie, istituzioni e territorio.

L’iniziativa organizzata a Lavena Ponte Tresa si inserisce proprio in questo percorso di sensibilizzazione.