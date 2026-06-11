La sala era gremita per il nuovo sindaco Bruno Bresciani che ha giurato e ha così dato il via al suo mandato. Il primo consiglio comunale della nuova amministrazione ha ufficializzato l’insediamento della squadra che guiderà Laveno Mombello nei prossimi cinque anni e ha rappresentato il primo confronto pubblico tra maggioranza e opposizione dopo le elezioni. Nel suo primo intervento da sindaco, Bresciani ha voluto rivolgersi all’intera comunità: «Assumerò i doveri e le responsabilità che il ruolo di sindaco comporta senza distinzione tra chi mi ha sostenuto e chi ha espresso una scelta differente». Un messaggio che ha richiamato più volte i temi dell’ascolto e della collaborazione. «Credo in un’amministrazione capace di ascoltare prima di decidere e di valorizzare le energie presenti per costruire risposte concrete senza perdere di vista i valori che ci tengono uniti», ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo che l’obiettivo sarà quello di condividere «decisioni e scelte strategiche, anche quelle che molte volte vanno oltre il singolo mandato amministrativo».

Galleria fotografica A Laveno Mombello il giuramento del sindaco Bruno Bresciani apre il nuovo mandato 4 di 14

Durante la seduta è stata presentata la nuova giunta comunale. Mario Iodice ricoprirà il ruolo di vicesindaco e seguirà cultura, turismo, commercio e artigianato. Letizia Antonello avrà le deleghe a politiche sociali, politiche giovanili e pubblica istruzione. Stefano Baldini si occuperà di bilancio, finanze, programmazione, tributi e partecipate, mentre Rita Sicchi seguirà l’urbanistica. Al sindaco resteranno organizzazione e servizi generali, lavori pubblici, polizia locale, territorio, sport, terzo settore e protezione civile. All’opposizione Luca Santagostino e Fabio Bardelli per Civitas, Giovanni Castelli e Giuliano Besana per Patto Comune.

Bresciani ha inoltre rivolto un ringraziamento alle amministrazioni che lo hanno preceduto: «Spero di avere la sensibilità e la capacità di saper raccogliere il meglio dell’esperienza di ciascuna di esse, facendone tesoro nel mio percorso amministrativo». A nome della maggioranza è intervenuta anche la capogruppo di Fare Comune Maria Antonietta Pisottolo, che ha ringraziato i cittadini per la fiducia accordata alla lista e ha rivolto un appello alla collaborazione.

«Ai consiglieri di minoranza l’invito ad essere collaborativi. Cerchiamo per quanto possibile una linea che ci permetta di migliorare Laveno Mombello e la vita di chi ci abita». Pisottolo ha inoltre ribadito uno dei concetti al centro della campagna elettorale: «Ascolteremo tutte e tutti, critiche comprese, che magari ci serviranno a correggere la rotta».

Tra gli interventi dell’opposizione quello dell’ex sindaco Luca Santagostino. Nel suo discorso il capogruppo di Civitas ha rivendicato il lavoro svolto durante i cinque anni di amministrazione e il carattere civico della lista e ha assicurato che Civitas svolgerà un’opposizione attenta e costruttiva: «Saremo una minoranza presente, attenta, preparata e responsabile, ma non una minoranza silenziosa». Nel suo intervento non sono mancati riferimenti alla recente campa na elettorale e alla necessità, secondo lui, di vigilare affinché il lavoro svolto dall’amministrazione uscente non venga disperso. Le parole di Santagostino hanno provocato la reazione del consigliere di minoranza Giuliano Besana: «I cittadini non vi hanno voluto perché avete fatto anche dei bei lavori, ma ne avete anche abbandonati altri».

A chiudere gli interventi politici è stato Fabio Bardelli, ex vicesindaco e oggi consigliere comunale di Civitas, che ha sottolineato: «Non sarò quello che dice di no per mestiere», ha spiegato. «La minoranza ha un compito fondamentale: controllare, vigilare, approfondire, chiedere conto e proporre alternative. Può farlo con serietà senza trasformare ogni discussione in uno scontro». Ha quindi assicurato che il gruppo valuterà nel merito le proposte della maggioranza, mantenendo il proprio ruolo di controllo e rappresentanza.