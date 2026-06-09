A Lugano come al Giro: il francese Magnier batte tutti in volata

Il lungolago di Lugano si è colorato ancora una volta di ciclamino per la quinta edizione della Axion Lugano Summer Ride, la kermesse ciclistica (quindi un appuntamento spettacolare, non una vera gara ufficiale) che richiama alcuni dei migliori professionisti del panorama internazionale e centinaia di appassionati lungo il percorso cittadino.

A imporsi nell’edizione 2026 è stato il francese Paul Magnier, 22enne della Soudal Quick-Step, che ha confermato il feeling tra la corsa ticinese e i protagonisti del Giro d’Italia. Dopo il successo di Mads Pedersen nel 2025, anche quest’anno sul gradino più alto del podio è salito il vincitore della classifica a punti della Corsa Rosa, identificato con la celebre “maglia ciclamino”.

La gara dei “pro” ha regalato spettacolo dall’inizio alla fine. I corridori si sono affrontati con continui cambi di fronte e numerosi tentativi di allungo, mantenendo altissimo il ritmo per tutti i 26 giri del circuito, percorsi a una media di 42 chilometri orari. Il pubblico ha potuto seguire ogni fase della corsa grazie anche alle immagini riprese dai droni e proiettate sui maxi schermi installati nell’area d’arrivo.

Nello sprint conclusivo Magnier ha avuto la meglio sugli italiani Luca Mozzato della Tudor Pro Cycling Team e Davide Piganzoli del Team Visma | Lease a Bike. Premio speciale per Giulio Ciccone della Lidl-Trek, protagonista di numerose azioni offensive e riconosciuto come il corridore più combattivo della giornata. Il ciclista abruzzese si è presentato a Lugano indossando la maglia azzurra conquistata come vincitore della classifica degli scalatori all’ultimo Giro d’Italia.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza dei rappresentanti dello sponsor principale Axion Swiss Bank, il CEO Marco Tini e Lorenza Lurà, insieme a Mauro Gianetti, ospite d’eccezione della manifestazione.

NON SOLO PRO: GIOVANI E AMATORI

La giornata era iniziata già dalla mattinata con le gare dedicate alle categorie giovanili inserite nel calendario nazionale svizzero. Dalle prove degli scolari fino alle categorie Under 17 e Under 19, numerosi giovani atleti provenienti sia dal Ticino sia dall’Italia hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sullo stesso circuito riservato ai professionisti.

Spazio anche agli amatori, divisi nelle categorie Evergreens e Young Seniors, protagonisti di combattute prove sprint a eliminazione sulla distanza di 2,9 chilometri. Un programma ricco che ha confermato il successo di una manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso del ciclismo ticinese e che guarda già all’edizione del 2027.