A Lugano domenica il ciclismo invade il lungolago: una giornata di gare con i grandi campioni reduci dal Giro

A poco più di un’ora di strada dal Varesotto, domenica 7 giugno il lungolago di Lugano si trasforma per la quinta volta nel circuito cittadino dell’Axion Lugano Summer Ride. Un appuntamento che negli anni si è ritagliato uno spazio crescente nel calendario di fine primavera, con un albo d’oro che da solo basta a misurarne il livello: Filippo Ganna nel 2022, Peter Sagan nel 2023, Filippo Colombo nel 2024 e, lo scorso anno, Mads Pedersen, che si presentò a Lugano con la maglia ciclamino del Giro d’Italia appena conquistata.

E proprio dalla maglia ciclamino riparte la quinta edizione. A raccogliere l’eredità del danese sarà infatti Paul Magnier, classe 2004, vincitore della classifica a punti del Giro d’Italia 2026 con la Soudal Quick-Step: uno dei velocisti più esplosivi della nuova generazione, ideale per una gara veloce e nervosa come quella luganese.

Tanta Italia al via

Accanto a Magnier saranno nove gli atleti delle squadre WorldTour. Su tutti spicca Giulio Ciccone della Lidl-Trek, affiancato dai compagni di squadra Matteo Sobrero e Andrea Bagioli. Davide Piganzoli correrà con i colori del Team Visma | Lease a Bike, mentre la XDS Astana porterà a Lugano Davide Ballerini e Alessandro Romele. Per la UAE Team Emirates XRG ci sarà Luca Giaimi. Completano il blocco WorldTour il norvegese Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) e il danese Asbjørn Hellemose (Team Jayco Alula).

Dai ProTeams arriverà anche il poschiavino Matteo Badilatti, in forza alla Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, insieme a Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta), Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) e Domenico Pozzovivo (Solution Tech Nippo Rali). Dai Continental ci saranno Mirko Carminati e Matteo Dognini della Biesse-Carrera-Premac, mentre il Velo Club Mendrisio schiererà Jordan Vignati, Fabio Banfi e i due prodotti del vivaio, Augusto Restivo e Diego Broggini.

Una giornata di gare per tutti

Il circuito è quello classico del lungolago: 1.450 chilometri per giro, con partenza e arrivo in Piazza Manzoni e il tracciato che si snoda lungo via Albrizzi, Riva Vela e la rotonda del LAC. La giornata inizia presto, alle 11.30, con le gare giovanili, categorie scolari da U9 a U15, aperte anche ai corridori italiani in base agli accordi transfrontalieri. Si prosegue alle 14.15 con U17 maschili e femminili FB e poi con la U19 maschile.

Nel pomeriggio spazio agli amatori delle categorie FUN Evergreens e Young Seniors, con la formula a eliminazione su sprint di 2,9 chilometri tra batterie, semifinali e finali. La gara clou degli élite professionisti partirà alle 19.30 sotto le luci del centro di Lugano: 26 giri per un totale di 37,7 chilometri, con premiazione finale prevista per le 21.15.

Il percorso sarà chiuso al traffico dalle 11. Per chi arriva dall’Italia, posteggi consigliati al Campo Marzio, Padiglione Conza.