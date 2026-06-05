A Luino il convegno “350 anni di storia turistica”: focus su bellezza, fiducia e rigenerazione del territorio

Sabato 6 giugno alle ore 16 Palazzo Verbania ospiterà il convegno “Luino, 350 anni di storia turistica. Bellezza, fiducia, diritto”, appuntamento giunto alla sua quinta edizione e organizzato dall’associazione culturale “Amici delle Sempiterne”, con il coordinamento scientifico dello Studio Sartorio Law & Economics di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia, dell’Associazione Europea di Idrovolanti e di altri enti pubblici e privati.

L’iniziativa si aprirà alle 16 con i saluti del sindaco di Luino e delle altre autorità presenti. A seguire, alle 16.15, Luca Sartorio, giurista, co-autore del volume “La città tra IA, smart city, diritto e rigenerazione” e componente del comitato scientifico della rivista “La Fenice Urbana”, presiederà e introdurrà i lavori.

Il programma prevede alle 16.30 la relazione “Il principio di fiducia”, affidata a Stefano D’Ancona dell’Università degli Studi di Milano, mentre alle 16.45 Francesco Alessandria della Sapienza Università di Roma interverrà sul tema “Le quattro dimensioni della sostenibilità”.

Alle 17 prenderà il via la tavola rotonda “Ripensare il territorio, rigenerare il turismo”, moderata da Alessandro Plateroti (Il Sole 24 Ore e UCapital24). Al confronto parteciperanno Roberta Colla (Simone Micheli Architectural Hero), Marco Silvano Corradi (Montecarlo Times), Angelo Crippa (Envision), Andrea Girolami (AG Group Hotels), Andrea Passera (TUI Group), Bernardo Tomea (Associazione Europea di Idrovolanti), Ivan Zignego (Università degli Studi di Genova) e Paolo Zilli (Zaha Hadid Architects).

Nel corso dei lavori saranno affrontati i temi del principio di fiducia, della sostenibilità, della rigenerazione urbana e del rapporto tra territorio e turismo.

La manifestazione si concluderà alle 18 con un aperitivo in terrazza. Per informazioni e conferme di partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo info@studiosartorio.com.