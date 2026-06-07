A Luino il saluto a Don Giuseppe e l’inaugurazione della nuova ambulanza della Croce Rossa

Una serata che ha intrecciato il commiato e un nuovo inizio. All’Oratorio di Luino si è svolta la Santa Messa dedicata al saluto di Don Giuseppe, che nei prossimi giorni lascerà la comunità luinese dopo anni di servizio pastorale.

A rendere omaggio al sacerdote è stata anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Luino e Valli, che ha voluto ringraziarlo per la vicinanza e gli insegnamenti trasmessi al territorio durante il suo mandato. Per il Comitato la sua presenza ha rappresentato «un importante punto di riferimento umano e spirituale» per cittadini e volontari.

Nel corso della stessa serata è stata inoltre inaugurata la nuova ambulanza del Comitato, un mezzo destinato ai servizi di emergenza-urgenza a supporto del territorio, pensato per garantire una risposta più efficace alle necessità della popolazione.

All’appuntamento hanno preso parte numerosi volontari, autorità e cittadini: una partecipazione che, sottolinea la Croce Rossa, ha testimoniato il legame della comunità e i valori di solidarietà, vicinanza e servizio. A Don Giuseppe sono andati il ringraziamento del Comitato e gli auguri per il nuovo cammino.