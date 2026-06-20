Varese News

Varese Laghi

A Luino lavori alla rete fognaria: chiusa via Lugano per due giorni

Lunedì 22 e martedì 23 giugno divieto di transito all'altezza del civico 18 dalle 8.30 alle 17.30. Previsti percorsi alternativi per la circolazione

Cantiere stradale tra il Ponte e Villa Augusta

Modifiche alla viabilità a Luino nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 giugno. Il Comune informa che, per consentire la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete fognaria pubblica, sarà istituito un divieto temporaneo di transito in via Lugano, all’altezza del civico 18.

L’intervento richiederà l’occupazione completa della carreggiata e, a causa delle caratteristiche della strada, non sarà possibile mantenere aperta una corsia di marcia. Per questo motivo si è resa necessaria la chiusura totale al traffico veicolare nel tratto interessato.

Le limitazioni saranno in vigore esclusivamente durante le ore di lavoro, dalle 8.30 alle 17.30 di entrambe le giornate. Al termine delle attività quotidiane la circolazione verrà regolarmente ripristinata.

La Polizia Locale monitorerà l’andamento del traffico per tutta la durata del cantiere e potrà intervenire in caso di necessità. Il Comune invita i cittadini a programmare gli spostamenti tenendo conto delle deviazioni che saranno segnalate nelle vicinanze dell’area interessata dai lavori.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.