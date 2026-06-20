A Luino lavori alla rete fognaria: chiusa via Lugano per due giorni

Modifiche alla viabilità a Luino nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 giugno. Il Comune informa che, per consentire la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete fognaria pubblica, sarà istituito un divieto temporaneo di transito in via Lugano, all’altezza del civico 18.

L’intervento richiederà l’occupazione completa della carreggiata e, a causa delle caratteristiche della strada, non sarà possibile mantenere aperta una corsia di marcia. Per questo motivo si è resa necessaria la chiusura totale al traffico veicolare nel tratto interessato.

Le limitazioni saranno in vigore esclusivamente durante le ore di lavoro, dalle 8.30 alle 17.30 di entrambe le giornate. Al termine delle attività quotidiane la circolazione verrà regolarmente ripristinata.

La Polizia Locale monitorerà l’andamento del traffico per tutta la durata del cantiere e potrà intervenire in caso di necessità. Il Comune invita i cittadini a programmare gli spostamenti tenendo conto delle deviazioni che saranno segnalate nelle vicinanze dell’area interessata dai lavori.