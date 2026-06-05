A Luino ramo pericolante vicino alle scuole medie: intervento dei vigili del fuoco, il sindaco ringrazia 

Intervento di messa in sicurezza nella giornata di ieri a Luino, dove un grosso ramo pericolante è stato rimosso dai vigili del fuoco in viale Rimembranze, nelle immediate vicinanze delle scuole medie.

L’operazione è stata attivata dal Comune dopo la segnalazione di una situazione potenzialmente pericolosa per pedoni e automobilisti e, in particolare, del geometra Paolo Gobbato il quale nel corso degli ultimi giorni ha già affrontato altre piccole questioni in termini di sicurezza stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti rapidamente, provvedendo a eliminare il rischio e a garantire la sicurezza dell’area.

A esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento è stato il sindaco di Luino Andrea Pellicini che ha sottolineato come la richiesta di intervento sia partita dagli uffici comunali e, in particolare, dal tecnico comunale impegnato in questi giorni nella gestione di diverse criticità legate alla sicurezza stradale e urbana.

L’episodio, pur senza particolari conseguenze, evidenzia ancora una volta l’importanza della presenza sul territorio del corpo dei vigili del fuoco, spesso chiamato a intervenire non solo nelle emergenze più gravi, ma anche nelle situazioni che possono rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica.

Il Comune ha voluto rimarcare il valore della collaborazione tra enti e servizi di emergenza, sottolineando come la rapidità dell’intervento abbia consentito di risolvere tempestivamente una criticità in una zona particolarmente frequentata da studenti e famiglie.