A Luino torna “Color of the Year”: il Pantone Cloud Dancer ispira artisti e poeti
Dal 21 giugno al 2 agosto Palazzo Verbania ospita la quarta edizione della rassegna dell'Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese. Oltre trenta autori interpretano il colore simbolo del 2026 attraverso arti visive e poesia.
Un colore come punto di partenza per riflettere sul presente e immaginare il futuro. È questa l’idea alla base di “Color of the Year”, il progetto espositivo promosso dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, che dal 21 giugno al 2 agosto 2026 torna a Palazzo Verbania di Luino per la sua quarta edizione.
Ogni anno la mostra invita artisti visivi e poeti a confrontarsi con il colore scelto dal Pantone Color Institute come simbolo dell’epoca contemporanea. Per il 2026 il protagonista è Pantone Cloud Dancer, una tonalità di bianco luminosa ed essenziale che richiama la quiete, la riflessione e la ricerca di nuovi equilibri in una società sempre più veloce e complessa.
Un colore solo in apparenza neutro, interpretato come metafora di nuovi inizi, apertura e possibilità creative. Da questa suggestione prende forma un percorso espositivo che riunisce oltre trenta artisti provenienti da esperienze e linguaggi differenti, tra pittura, scultura, fotografia, tecniche miste e ricerca contemporanea. Accanto alle opere visive trovano spazio anche le composizioni poetiche selezionate per la rassegna, confermando il dialogo tra parola e immagine che da sempre caratterizza il progetto.
Espongono: Gabriella Barioni, Mario Battimiello, Anna Bernasconi, Fausto Bianchi, Giorgio Bongiorni, Marialuisa Bossi, Enrico Brunella, Ignazio Campagna, Irene Cornacchia, Emilio Corti, Francesco Cucci, Giovanni Dal Cin, Franca D’Alfonso, Mario Dusi, Paola Esposito, Giuliano Galeazzi, Daniele Garzonio, Sara Gorlini, Eva Hodinova, Giovanni La Rosa, Lorenzo Luini, Giuseppe Maggi, Paola Mazza, Luca Missoni, Marcello Morandini, Marzia Mucchietto, Ferdinando Pagani, Ferruccio Pavesi, Daniela Radice, Valeria Rampinini, Marco Saporiti, Sandro Sardella, Ivan Sghirinzetti, Cristina Stellini, Franco Trento, Dario Zaffaroni e Paola Zarini.
La sede dell’esposizione è Palazzo Verbania, storico edificio Liberty affacciato sul Lago Maggiore, che negli ultimi anni si è affermato come uno dei principali poli culturali del territorio. La collaborazione con il Comune di Luino conferma la volontà di valorizzare questo spazio attraverso iniziative capaci di intrecciare arte contemporanea, patrimonio locale e partecipazione della comunità.
L’inaugurazione è in programma domenica 21 giugno alle ore 17, alla presenza delle autorità civili e istituzionali. Nel corso della mostra, domenica 19 luglio alle ore 17, si terrà anche un reading poetico con Francesco Adragna, Enea Biumi, Enrico Brunella, Vincenzo Di Maro, Mario Dusi, Gianfranco Gavianu, Pietro Ernesto Malgarini, Sara Pennacchio, Annamaria Rizzato, Sandro Sardella, Ivan Sghirinzetti e Gian Maria Viviani.
Color of the Year 2026 – Pantone Cloud Dancer
Palazzo Verbania, Luino
Dal 21 giugno al 2 agosto 2026
Inaugurazione: domenica 21 giugno, ore 17
Reading di poesia: domenica 19 luglio, ore 17
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