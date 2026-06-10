A Luvinate gli “esploratori del sorriso”: prevenzione e igiene dentale entrano alle materne
“Insieme per il tuo sorriso!”. Con questo motto si è svolta ieri la seconda giornata del nuovo evento di prevenzione per i bambini e le bambine della Scuola Materna di Luvinate
“Insieme per il tuo sorriso!”. Con questo motto si è svolta ieri la seconda giornata del nuovo evento di prevenzione per i bambini e le bambine della Scuola Materna di Luvinate.
CON IL GIOCO ED IL DIVERTIMENTO
Grazie infatti a Silvia, dottoressa odontoiatrica e la sua equipe, i piccoli hanno potuto vivere attraverso il gioco ed il divertimento alcune attività di educazione alla salute orale, in modo gratuito. La bocca è il primo strumento con cui un bambino scopre il mondo: mangia, parla, ride e bacia. Prendersi cura dei denti non è solo “igiene”, è un atto di cura verso la propria crescita.
FAMILIARITA’, PREVENZIONE ATTIVA, EDUCAZIONE ALIMENTARE
Diversi gli obiettivi della proposta, organizzata dalla Scuola Materna in collaborazione con il Comune di Luvinate: familiarità (conoscere gli strumenti dello studio in un contesto ludico), prevenzione attiva (guidare la mano di ognuno mentre si impugna lo spazzolino con consapevolezza), educazione alimentare (riconoscere i cibi “amici del sorriso” per evitare carie), supporto per le attività di casa (guida alle corrette abitudini di igiene orale).
PRENDERSI CURA DEI BIMBI, ANCHE SUL FRONTE SALUTE E PREVENZIONE
Questa iniziativa per sostenere la salute orale è il secondo momento dedicato ad attività di prevenzione alla Scuola Materna. Nelle scorse settimane infatti sempre alla presenza di uno specialista si era promossa una campagna di screening visivo gratuito per l’individuazione dell’occhio pigro. Tutte iniziative volte a consolidare un ambiente educativo e di crescita, anche offrendo momenti formativi sul fronte del benessere e della salute.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.