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A Luvinate gli “esploratori del sorriso”: prevenzione e igiene dentale entrano alle materne

“Insieme per il tuo sorriso!”. Con questo motto si è svolta ieri la seconda giornata del nuovo evento di prevenzione per i bambini e le bambine della Scuola Materna  di Luvinate

Generico 08 Jun 2026

“Insieme per il tuo sorriso!”. Con questo motto si è svolta ieri la seconda giornata del nuovo evento di prevenzione per i bambini e le bambine della Scuola Materna  di Luvinate.

CON IL GIOCO ED IL DIVERTIMENTO
Grazie infatti a Silvia, dottoressa odontoiatrica e la sua equipe, i piccoli hanno potuto vivere attraverso il gioco ed il divertimento alcune attività di educazione alla salute orale, in modo gratuito. La bocca è il primo strumento con cui un bambino scopre il mondo: mangia, parla, ride e bacia. Prendersi cura dei denti non è solo “igiene”, è un atto di cura verso la propria crescita.

FAMILIARITA’, PREVENZIONE ATTIVA, EDUCAZIONE ALIMENTARE
Diversi gli obiettivi della proposta, organizzata dalla Scuola Materna in collaborazione con il Comune di Luvinate: familiarità (conoscere gli strumenti dello studio in un contesto ludico), prevenzione attiva (guidare la mano di ognuno mentre si impugna lo spazzolino con consapevolezza), educazione alimentare (riconoscere i cibi “amici del sorriso” per evitare carie), supporto per le attività di casa (guida alle corrette abitudini di igiene orale).

PRENDERSI CURA DEI BIMBI, ANCHE SUL FRONTE SALUTE E PREVENZIONE
Questa iniziativa per sostenere la salute orale è il secondo momento dedicato ad attività di prevenzione alla Scuola Materna. Nelle scorse settimane infatti sempre alla presenza di uno specialista si era promossa una campagna di screening visivo gratuito per l’individuazione dell’occhio pigro.  Tutte iniziative volte a consolidare un ambiente educativo e di crescita, anche offrendo momenti formativi sul fronte del benessere e della salute.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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