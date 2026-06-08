A Malnate arriva la “signora dei deserti”: serata con l’esploratrice Carla Perrotti

Giovedì 11 giugno l’Area Feste di via Pastore, nel calendario della Pre Njmegen, la celebre documentarista e scrittrice che ha attraversato a piedi e in solitaria un deserto per ogni continente

Malnate si prepara ad ospitare un appuntamento straordinario dedicato all’avventura, al viaggio e alla forza della determinazione umana. Giovedì 11 giugno, alle ore 21, l’Area Feste di via Pastore aprirà le sue porte a Carla Perrotti, nota come la “signora dei deserti”. L’incontro fa parte della ricca programmazione della Pre Njmegen, l’iniziativa che porta sul territorio eventi di grande richiamo e valore sociale.

L’evento metterà al centro l’incredibile percorso di un’esploratrice, documentarista e scrittrice che ha saputo conquistare un primato unico nel suo genere. Carla Perrotti è infatti celebre per essere stata la prima donna ad aver attraversato un deserto per ciascun continente, compiendo queste storiche imprese a piedi e in totale solitaria. Un viaggio che non è solo geografico, ma anche interiore, e che verrà condiviso con il pubblico in una serata ad ingresso libero.

Un’avventura iniziata nel 1991

La grande passione di Carla Perrotti per i luoghi più incontaminati e selvaggi del pianeta affonda le sue radici all’inizio degli anni Novanta. Ha cominciato a esplorare il mondo nel 1991 e, da quel momento, non ha mai smesso di camminare e di raccontare le sue imprese attraverso immagini e parole.

Le sue spedizioni l’hanno portata a confrontarsi con i climi più ostili e i paesaggi più suggestivi della Terra. Nel corso degli anni ha raccolto materiale documentaristico di immenso valore, ispirando migliaia di appassionati di trekking e di viaggi estremi in tutto il mondo.

I libri e i racconti di sabbia

La serata di via Pastore sarà anche l’occasione ideale per approfondire la produzione letteraria dell’esploratrice. Durante l’evento, infatti, sarà possibile acquistare i suoi libri più famosi, veri e propri diari di viaggio che proiettano il lettore nel cuore delle sue avventure tra le dune.

Tra i titoli disponibili spiccano “DESERTI”, “LO SGUARDO OLTRE LE DUNE” e “SILENZI DI SABBIA”. Sono volumi che raccontano la solitudine, il fascino e il silenzio dei mari di sabbia attraversati dall’autrice nel corso della sua trentennale carriera.