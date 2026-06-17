A Malnate il Pgt arriva in consiglio comunale: tre date per il confronto ma le minoranze protestano

A Malnate il Piano di Governo del Territorio (Pgt) si appresta a sbarcare in Consiglio Comunale per l’adozione definitiva, ma il percorso si preannuncia tutt’altro che in discesa. La convocazione ufficiale dell’assemblea cittadina prevede infatti ben tre date consecutive per affrontare la discussione sullo strumento urbanistico e sul nuovo Regolamento Edilizio: si partirà lunedì 22 giugno 2026 alle ore 19:30 nella sala consiliare di via De Mohr, con l’eventuale prosecuzione nei giorni di martedì 23 e mercoledì 24 giugno alla stessa ora, qualora i lavori non si concludano entro le 23:30 della riunione precedente. Una scelta organizzativa che non ha placato le accese proteste da parte dei gruppi di minoranza, decisi a dare battaglia in aula contro le modalità e i tempi scelti dall’amministrazione per questo fondamentale passaggio politico.

La protesta delle minoranze e la richiesta di tempo

Le forze di opposizione si stanno opponendo compattamente al procedimento, lamentando una gestione troppo serrata delle scadenze e una mancanza di reale condivisione. C’è chi, come la lista civica Malnate Sostenibile, ha sollevato la necessità di posticipare la discussione e ha chiesto esplicitamente più tempo per poter analizzare i documenti e le osservazioni in modo approfondito, ritenendo la fretta della maggioranza un ostacolo al corretto svolgimento del mandato amministrativo, richiamando anche a una maggiore riflessione agli esponenti di giunta. (leggi qui)

L’affondo di Malnate Ideale: “Sterilizzato il dibattito”

Ancora più duro è l’affondo che arriva da Mario Barel, consigliere di Malnate Ideale, che ha affidato a una nota ufficiale la propria netta contrarietà rispetto alla calendarizzazione dell’aula. Nel suo intervento, l’esponente di minoranza mette nel mirino non solo la scelta politica dei tempi, ma anche il ruolo dei tecnici e l’efficacia del percorso di partecipazione dei cittadini.

La maggioranza, portando già lunedì prossimo il PGT in Consiglio Comunale – la riflessione scritta di Mario Barel, consigliere comunale di Malnate Ideale –, sterilizza (non vuole) il dibattito sulle Osservazioni che suscitano interesse da parte del numeroso pubblico presente alla Commissione CONSIGLIARE. Gli estensori del PGT, “volpi argentate dalla lunga coda”, con le loro schede di sintesi, neutralizzano l’osservazione che invece andrebbe il più possibile espansa per le idee che può contenere. In Consiglio Comunale ci sarà solo la divulgazione della Visione della Maggioranza sostenuta dai tecnici estensori e le opinioni, “contingentate”, dei soli Consiglieri di minoranza. Questo, purtroppo, è quanto alla fine apparirà in sfregio alla tanto declamata partecipazione diffusa del PGT.